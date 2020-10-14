Roketsan bu yıl yeni bir roket fırlatmaya hazırlanıyor

Türkiye’yi uzaya taşıyan Roketsan, geliştirdiği teknolojileri denemek amacıyla bu yıl yeni bir roket fırlatmaya hazırlanıyor. Şirket, daha büyük hedeflere ulaşmak için bir yatırım programını hayata geçirecek.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Türkiye’nin uzay programını gerçekleştirmek üzere görevlendirildiğini belirten İkinci, 2015’te geliştirdikleri sistemlerle uzaya erişim faaliyetleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Hedef 400 kilometre

Uzaya ilk erişimi 2018’de sonda roketiyle sağladıklarını, 130 kilometreye çıktıklarını bildiren İkinci, şöyle konuştu:

“Yıl sonu itibarıyla yeni denememizi gerçekleştireceğiz. Önceki fırlatmada deneyemediğimiz ve bu sürede geliştirdiğimiz itki sistemlerinin, manevra kontrol sistemlerinin, itki yönetim sistemleri üzerindeki bazı aviyonik sistemlerin denemeleri yapılmış olacak. Sonraki aşamada ise ilk hedefimiz, kısa sürede 100 kilogramlık bir yükü 400 kilometredeki yörüngeye yerleştirebilecek ve ülkemizi ‘kendi uydusunu kendi yörüngesine yerleştirebilecek ülke’ statüsüne eriştirecek çalışmanın tamamlanması olacak.”

İkinci, bunun için özellikle yakıt teknolojileri konusunda Roketsan’ın kendi imkanları ve endüstrinin bütün imkanlarını kullanarak geliştirme yaptığını dile getirdi.

Çifte kullanım

Bundan sonraki aşamalarda üst seviye hedefleri yerine getirmek üzere çok ciddi yatırımlar altına girileceğini dile getiren Murat İkinci, “Bundan sonraki 1 - 2 sene içinde özellikle 400 ve 400 kilometre ötesindeki yörüngelere ulaşabilecek büyük motorları yerli ve milli imkanlarla geliştirmek üzere çok ciddi bir yatırım programı içindeyiz” dedi.

Uzay programlarının milyarlarca dolarlık kaynak gerektirdiğini belirten İkinci, son 5 - 6 yılda Türkiye’nin özellikle bu konuya kaynak ayırma ve kaynağı harekete geçirmede herhangi bir eksiklik hissettirmediğini söyledi. Murat İkinci, uzay için yapılan çalışmaların çifte kullanım açısından da çok ciddi artılarının olacağını değerlendirdiklerini söyledi.