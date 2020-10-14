Selvi: Meclis'te erken seçim havası yok, CHP milletvekilleri de öyle seçime gidelim gibi bir hava içinde değillerdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik erken seçim çağrısını yorumladı. Selvi, "Erken seçim tartışmaları konusunda nabız tutmak üzere Meclis’teydim. Meclis'te erken seçim havası yok" ifadelerini kullandı.

Selvi, "Erken seçim konuşulmaya başlandığı zaman mutlaka gerçekleşir derler. Ama ben kulislerde bir seçim havası görmedim. Bırakın AK Parti milletvekillerini CHP milletvekilleri de öyle seçime gidelim gibi bir hava içinde değillerdi" dedi.

Selvi ayrıca, "Peki buna rağmen Kılıçdaroğlu neden erken seçim çağrısı yaptı? Hem daha birkaç ay önce erken seçimi doğru bulmadığını söylemesine rağmen. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyeler başarılı bir icraat ortaya koymadan seçime gitmenin doğru olmayacağı kanaatindeydi. Acele etmeyelim iktidar iyice yıpransın o zaman seçime gideriz düşüncesini savunuyordu" ifadelerini kullandı.