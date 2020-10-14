Adalet Bakanı Gül'den AYM Üyesi'nın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.

Bakan Gül, "Bir yüksek mahkeme üyesine böyle bir paylaşım yakışmaz. Millet adına karar veren bir kurumun, hak ve adalet için hareket etmesi gerekir" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına dün gece kişisel Twitter hesabında bir gönderme yaptı. AYM binasının fotoğrafını 'Işıklar yanıyor' notuyla paylaşan Yıldırım'ın bu mesajı, birçok kişi tarafından 'darbe iması' olarak yorumlandı.