Ankara Gar katliamı davasında cezalar onandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 Ağustos 2018'de karara bağlanan 10 Ekim 2015'te yaşanan Ankara Garı önündeki terör saldırısıyla ilgili davaya yönelik istinaf başvurularını değerlendirerek incelemesini tamamladı.

Mahkeme, sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdulmübtalip Demir ve Metin Akaltın hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında 100 kez kasten nitelikli öldürme', 'Silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında 391 kez kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçlarından verilen cezaları hukuka uygun buldu.

Mahkeme, sanık Erman Ekici hakkında 'silahlı terör örgütünün yöneticisi olma', sanıklar, Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Yakup Karaoğlu, Nihat Ürkmez, Esin Altıntuğ (Durgun), Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen cezalarda da isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Sanıklar Yakub Şahin, Hüseyin Tunç, Abdulmübtalip Demir, Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu hakkında 'izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek' suçu, Metin Akaltın ve Burak Ormanoğulları hakkında 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan verilen cezalar ile sanıklar Esin Altıntuğ ve Hatice Akaltın hakkında 'zinsiz patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından verilen cezalar da hukuka uygun bulundu.

Kararla birlikte, sanık Hakan Şahin hakkında 'ruhsatsız silah taşımak', sanık Yakub Şahin hakkında ise 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından verilen cezalar kesinleşmiş oldu.

Mahkeme, sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz, Hüseyin Tunç, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Abdulhamit Boz, Yakup Yıldırım, Suphi Alpfidan, Abdulmübtalip Demir, Talha Güneş, Erman Ekici, Yakup Karaoğlu, Metin Akaltın, Burak Ormanoğlu, Hatice Akaltın, Esin Altıntuğ'nun (Durgun) tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.