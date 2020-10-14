Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Savcı, Dündar hakkında 'siyasal veya askeri casusluk' ve 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçlarından 22.5 yıldan 35 yıla kadar hapis talep etti.

Can Dündar'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber nedeniyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulmuştu.