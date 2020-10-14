İmamoğlu: Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yol kenarına dikey bahçe yerine grafiti yapılmasıyla ilgili, "Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe mahallesinde yer alan KİPTAŞ şantiyesi önünde başlayarak kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe'de incelemelerde bulundu.

İmamoğlu'na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti. İmamoğlu, gezdiği alanlardaki çalışmaların mevcut ve gidişatı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İBB Başkanı, son günlerde tepkiye yol açan yol kenarına dikey bahçe yerine grafiti ve renklendirme çalışması yapılan alanlarda çalışmaları da yakından izledi.

'Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler'

İmamoğlu, grafiti çalışmasıyla ilgili olarak, "Birkaç açıdan bakmak lazım olaya. Zamanında böyle bir tercih yapılmış. Şu an birçok yerde kasnağın ömrü bitmiş. Burada yapılan sponsor destekli bir sanatsal deneme var. Muhtelif yerlerde farklı düşüncelerimiz de var. Kalıcı bir takım sanatsal öğeler yapacağız. Bazı noktalarda da çok az olmakla beraber bitki düşündüğünüz yerler de var. Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler. Şimdiye kadar peyzaj konusunda yapılan yanlışların hepsini dönüştüreceğiz" diye konuştu.