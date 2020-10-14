AYM üyesi Yıldırım, 'Işıklar yanıyor' paylaşımı için özür diledi

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, 'Işıklar yanıyor' paylaşımı nedeniyle kamuoyundan özür diledi: "Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur."

Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararının ardından sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını ekleyerek yaptığı ve tepkilere neden olan 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yıldırım, dün gece paylaştığı mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, kasıtlı şekilde hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmasının söz konusu olamayacağını ifade etti.

Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğunu belirten Yıldırım, "Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum" dedi.