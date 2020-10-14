AYM'nin toplantısı 3.5 saat sürdü: Herhangi bir karar çıkmadı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) olağanüstü toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda herhangi bir kararın çıkmadığı ve bu nedenle açıklama yapılmayacağı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına uymaması sonrası bugün saat 14:00'da olağanüstü toplandı.

Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda herhangi bir karar çıkmadı. Bu nedenle açıklama yapılması beklenmiyor.

Habertürk TV muhabiri Fevzi Çakır, 'Işıklar yanıyor' şeklindeki paylaşımı 'darbe iması' tartışmalarına yol açan AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın durumunun da toplantıda görüşüldüğünü aktardı.

Bazı üyelerin Yıldırım'ın Twitter hesabını kapatması konusunda telkinde bulunduğunu aktaran Çakır, "Engin Yıldırım hakkında inceleme başlatılması hususu tartışıldı ancak herhangi bir karar çıkmadı" bilgisini verdi.

Ne olmuştu?

Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına dün gece kişisel Twitter hesabında bir gönderme yaptı. AYM binasının fotoğrafını 'Işıklar yanıyor' notuyla paylaşan Yıldırım'ın bu mesajı, birçok kişi tarafından 'darbe iması' olarak yorumlandı.

İçişleri Bakanlığı, tartışma yaratan bu paylaşıma 'Işıklarımız hiç sönmüyor' diye yanıt verdi.

Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) October 13, 2020

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır" tepkisini gösterirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" ifadesini kullandı.

Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 13, 2020

​​İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da Yıldırım'a istifa çağrısında bulunduğu paylaşımında "Dün 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin" dedi.

Dün "Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor" diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin! — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 13, 2020

​Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ertesi gün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaların ardından konuya ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Söz konusu paylaşımı 'çok talihsiz' olarak niteleyen Erdoğan, AYM yönetimine "Aynı fikirde değillerse gereğini yapmalılar" çağrısında bulundu.

Neden darbe iması olarak yorumlandı?

Türkiye, 'Işıklar yanıyor' cümlesiyle gazeteci Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün programında tanıştı. Birand, Türkiye'nin yakın tarihini mercek altına aldığı belgesellerinde Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıklarıyla darbe girişimi arasında bir bağlantı kuruyordu.

Birand, her kriz gecesinde Genelkurmay'ın ışıklarına bakmak gerektiğini belirterek şunları söylüyordu:

"Genelkurmay'ın ışıkları sönükse mesele yok demektir. Işıklar yanıyorsa bunun tek anlamı vardı; ordu tedirgindi."

“Işık yanıyorsa, bunun tek anlamı vardı...” pic.twitter.com/2wyJ4csEbG — 32. Gün Arşivi (@32gunarsivi) October 13, 2020

​