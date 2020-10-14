Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da yüzde 60 azalma görüldü

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Gribin en yaygın olduğu günlere girdik. Tedbirlere uyarsak iki hastalıktan birden korunmuş olacağız.

- Grip ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Genel olarak gribin bulaşmasına karşı yeterince duyarlı değiliz.

- (DSÖ'nün Türkiye için yayınladığı rapor) Bütün Avrupa ülkeleri için bir ilk olma özelliğine sahip.

- Maskenin koruyuculuğu konusunda yeni veriler var.

- Bu güne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız testlerin sayısı 490 bin 880'dir. Yaptığımız taramalarda bin 226 kişide testi pozitif çıkmıştır.

- Enfeksiyonun yaygınlığı ve bağışıklık durumunu ölçmek için 153 bin kişiyi kapsayan saha taramasını 15 Ekim'de tekrarlıyoruz.

- Aşı, kendisini virüsten koruyamayanlar için çare değildir. Çalışma grubumuz, şu anda 4 farklı aşı üzerinde çalışmaktadır. Aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır.

- Son 6 haftadır ülkenin bazı bölgelerine ziyaretlerde bulunduk. Vaka artış yerlerinde sebepleri çıkararak ek tedbirler aldık. Son bir hafta içinde İstanbul, Bursa, Denizli ve Kahramanmaraş’ın da olduğu bazı illerimizde vaka sayılarında artışlar olmuştur.

- HES korona virüs konusunda güncel tüm verileri içeren bir nevi haritadır.

- İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü.

Soru-Cevap

- (İstanbul için yeni önlemler olacak mı?) Şu an kısıtlama anlamında herhangi bir tedbir düşünmüyoruz. Filyasyon ekiplerimizi daha da artırdık.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.



📍SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ / ANKARAhttps://t.co/prxbliBC2s — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 14, 2020

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