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    Fahrettin Koca

    Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da yüzde 60 azalma görüldü

    © AA / Aytuğ Can Sencar
    Türkiye
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da yüzde 60 azalma görüldü" açıklaması yaptı. Koca, İstanbul'da kısıtlama anlamında herhangi bir tedbir düşünülmediğini belirtti.

    Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yerli aşı çalışmalarına değinen Koca, "Aşı çalışmalarını doğrudan yöneten uzmanlar bulunmaktadır. 600 kişilik ekip tarafından bu çalışmalar yürütülmektedir. Şu an aşılarından 2'si insan deney aşamasına yakındır" dedi.

    Bakan Koca, 'İstanbul'da vaka sayılarının yüzde 50 artması nedeniyle yeni önlemler alınacak mı?' sorusuna, "İstanbul'da genel olarak geriye dönüşlerle birlikte bir artış bekliyorduk. Biz şuan kısıtlama anlamında bir tedbiri düşünmüyoruz" şeklinde cevap verdi.

    'Hasta' ve 'vaka' kavramları tartışmalarına da cevap veren Koca ayrıca, 40 bin sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını, 107'sinin ise kayatını kaybettiğini açıkladı. 

    Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

    - Gribin en yaygın olduğu günlere girdik. Tedbirlere uyarsak iki hastalıktan birden korunmuş olacağız.

    - Grip ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Genel olarak gribin bulaşmasına karşı yeterince duyarlı değiliz.

    - (DSÖ'nün Türkiye için yayınladığı rapor) Bütün Avrupa ülkeleri için bir ilk olma özelliğine sahip. Türkiye'nin en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen salgında en cömert ülkelerden biri olduğu vurgulanıyor. DSÖ korona Türkiye raporundan sonra AB ilerleme raporuna değinmek istiyorum. Türkiye bu uygulamaları AB'nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili direktiflerine uygun olarak yaptığı vurgu yapılmıştır. Sosyal güvencelerine bakılmaksızın herkese ücretsiz tedavi sağlanmıştır. AB ilerle raporunda yayınlanan bu değindiğim hususlar salgına küresel standartlarda karşılık verdiğimizdir.

    - Maskenin koruyuculuğu konusunda yeni veriler var.

    - Aynı iş ortamında çalışan kişilerin karşılıklı güvence varmış gibi tedbir almadıklarını duyuyoruz, bu dönemde dikkatli olmak zorundayız. Maske kuralından ödün vermemelidir. Maske bazı bilim insanlarınca aşı gibi koruyucu olarak görülmektedir. Koronavirüs bulaştığı kişide 2-3 hafta sonra iz bırakmayacağı, hatta fark edilmeyeceği gibi, bu süre hayatının en çetrefilli dönemi de olabilir. Aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenler için bir çare olacaktır. Aşı kendisini virüsten koruyamayanlar için çare değildir.

    'Saha taramalarına başlıyoruz'

    - Temmuz ayından itibaren normalleşme dönemine girdik. Sınırlamalar kalktı. Bu yeni dönemin gereklerine uyarak virüs taramalarına başladık. Bu taramaları yurt dışına gidenlere, ceza evlerinde ve benzer gruplara yapıyoruz. Bu güne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız testlerin sayısı 490 bin 880'dir. Yaptığımız taramalarda bin 226 kişide testi pozitif çıkmıştır. 15 Ekim'de saha taramasına yeniden başlayacağız. Belirtisiz olduğu halde testi pozitif çıkan vakaları tespit etmiş olacağız. Enfeksiyonun yaygınlığı ve bağışıklık durumunu ölçmek için 153 bin kişiyi kapsayan saha taramasını 15 Ekim'de tekrarlıyoruz.

    'Aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakın'

    - Aşı konusundaki gelişmeler çok yol alınmış olmasına rağmen bu kadar kısa günlerde ifade edemez. Aşı kendisini virüsten korumayanlar için çare değildir. Çalışma grubumuz, şu anda 4 farklı aşı üzerinde çalışmaktadır. Aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır.

    - Salgında baştan çok sıkı tutulan tedbirler gevşiyor. Risk giderek geniş bir tabana yayılıyor. Testi pozitif çıkanların ve temasta bulunanların izolasyon kurallarına uyması şarttır. Bakanlık olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Salgınlar yayılım odaklarına karşı yerinden müdahale gerektiriyor. Vakaların artış gösterdiği yerlerde sebepleri ortaya çıkararak ek tedbirler aldık.

    - Geçtiğimiz pazartesi günü yüz yüze eğitimde 2. kademe uygulanmaya başladı.  Türkiye kat ettiği yolu daha salgının sıfır noktasında oluşturduğu Bilim Kurulu rehberliğinde almaktadır. Bu kurul bizim en büyük gücümüzdür. Hocalarımıza her toplantımızda tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

    İllere göre vakalardaki son durum 

    -  Son 6 haftadır ülkenin bazı bölgelerine ziyaretlerde bulunduk. Vaka artış yerlerinde sebepleri çıkararak ek tedbirler aldık. Son bir hafta içinde İstanbul, Bursa, Denizli ve Kahramanmaraş’ın da olduğu bazı illerimizde vaka sayılarında artışlar olmuştur.

    -  İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü.

    Soru-Cevap

    - (İstanbul için yeni önlemler olacak mı?) Şu an kısıtlama anlamında herhangi bir tedbir düşünmüyoruz. Filyasyon ekiplerimizi daha da artırdık. 

    - Bilim Kurulumuzun, 'evlerde 10 kişiyi geçmemek' şeklinde aile içi temasın azaltılması tavsiyesi oldu.

    - (Vaka sayılarının tabloya yansımadığı iddiaları) Vaka ve hasta tanımlarını yaptığımız dönemden buyana gündem oldu. Pandemideki mücadelemizi vaka hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeyelim. Biz özellikle tedavi rehberimizde semptomu olan kişilere test yapan ülkeler arasındayız. Semptomu olan ve testi pozitif olan kişiler 'hasta' olarak tanımlandı. Daha önceki sayılar içinde kesitsel taramalar olmadığı için daha şeffaf olmak anlamında hasta tanımını kullandık. bu kesitsel taramaları da yer yer bildiriyor olacağız. Bunları DSÖ ile de paylaşıyor olacağız. Daha önceki sayılar içinde kesitsel taramalar yoktu. Değişiklik, bu ayrımı yapmak içindi. 

    - Vatandaşımız verdiğimiz rakamların tamamının doğru olduğundan emin olsun. 

    - Test politikamız başından beri değişmedi. Politikamız, semptomlu olan kişilere yapılan test politikasıydı. DSÖ de bunu biliyor. Biz DSÖ ile bu sonuçları paylaşıyoruz.  Bunun dışında değişen şey; temmuz ayında olan değişiklik. Ülkeler arası geçişle birlikte kesitsel taramaları yapma ihtiyacı hissedildi, ve bir de saha taramaları. Dolayısıyla bu kesitsel taramalar ve saha çalışmaları semptomlu olan kişilere yapılan çalışmalar değil. Bunu ayırmak anlamında Temmuz ayında semptomu olan, testi pozitif olan kişileri biz rehberimizde 'hasta' olarak tanımlamıştık zaten. O nedenle vatandaşa karşı sorumluluğumuz gereği olarak, o taramaları ilave etmediğimiz için, 'hasta' olarak kullanmış olduk. Bugün havaalanında yapılmış olan 490 bin testten bahsettim, pozitif oranlarını söyledim, bu daha önce 'hasta' olarak bizim ifade ettiğimiz tabloda yer almayan bir sayıydı, çünkü bu vakaydı. Semptomu olmayan, taşıyıcı olan kişilerdi. 

    - (Yüz yüze eğitim) Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.

    - (Sağlık çalışanlarında vaka oranları) Testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının sayısı 40 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 107

     

    Etiketler:
    Aşı, Sağlık çalışanı, Ankara, İstanbul, vaka sayısı, hasta sayısı, yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüs tanı kiti, Koronavirüs testi, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs
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