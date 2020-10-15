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    Aydın'ın Söke ilçesinde, boşanma davası süren eşi Ünal K. (26) tarafından öldüresiye dövülüp, saçı sigara ile yakılıp, ardından makasla kesilerek önüne atılan 3 çocuk annesi Özlem K. (22), yaşadıklarını anlatıp, Beni döverken 'Eşek gibi dövüyorum' diyordu. Döverek bayıltıp, su dökerek ayılttığını da her yerde anlatıyordu dedi.

    Boşanma aşamasında olduğu eşinden şiddet gören Özlem: Döverek bayıltıp, su dökerek ayılttığını her yerde anlatıyordu

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    Türkiye
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    Aydın'ın Söke ilçesinde, boşanma davası süren eşi Ünal K. (26) tarafından öldüresiye dövülüp, saçı sigara ile yakılıp, ardından makasla kesilerek önüne atılan 3 çocuk annesi Özlem K. (22), yaşadıklarını anlatıp, "Beni döverken 'Eşek gibi dövüyorum' diyordu. Döverek bayıltıp, su dökerek ayılttığını da her yerde anlatıyordu" dedi.

    Söke ilçesinde oturan Özlem K., 7 yıl önce, arıcılık yaparak geçimini sağlayan Ünal K. ile kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Evlendikten bir süre sonra aşırı içki içtiğini ileri sürdüğü Ünal K.'den şiddet gören Özlem K., geçen mart ayında boşanma davası açtı. Ancak davaları sürmesine rağmen iddiaya göre Ünal K.'nin eşine uyguladığı şiddet son bulmadı.

    11 Ekim Pazar günü bir kez daha alkollü olarak eve gelen Ünal K. eşi Özlem K. ile çocuklarının gözü önünde tartıştı ve dövdü. Ünal K., döverek yüzünü tanınmaz hale getirdiği eşinin saçını önce sigara ile yaktı, ardından makasla kesip, önüne attı. Özlem K.'yi komşuları kurtardı. 

    ​Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özlem K. ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özlem K., buradaki tedavisinin ardından darp raporu aldı. Ardından da kendisini döven eşi Ünal K.'den polise şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına altına alınan Ünal K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

    Özlem K., yakınlarının yanına sığınırken, 3 çocuk ise devlet korumasına alındı.

    'Beni aldattığını öğrenince saatlerce dayak yedim'

    Ünal K.'yi çocukluktan beri tanıdığını, daha sonra sosyal medyadan görüşerek arkadaşlıklarını ilerletip, evlenmeye karar verdiklerini belirten Özlem K. yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "Ailelerimiz karşı çıkınca birlikte kaçtık. 7 yıl önce evlendik. O zaman askere gitmemişti. Eskiden bu kadar kötü değildi. Askerden geldikten sonra çok değişti. Her sarhoş olduğunda beni dövüyordu. Ayıkken normal bir insan ama sarhoş olunca deliriyordu. Beni çok aldatıyordu. Onun istediği birisi olamıyormuşum. Sevgilisi varmış, artık beni sevmiyormuş. Teyzesinin kızını seviyormuş, ona inat olsun diye de benimle evlenmiş. Beni sevmediğini ve istemediğini söylüyordu. Beni, aldattığını öğrendim diye hamile olduğum halde dövdü. Zaten bir bahane bulup, sürekli dövüyordu. Elim yüzüm sürekli mor bir şekilde geziyordum. Bunu herkes biliyordu. Beni 7 yıllık evliliğimiz boyunca hayvan gibi çalıştırdı. Döverken de 'Eşek gibi dövüyorum' diyordu. Bir gün saat 23.00'Ten sabah 05.00'a kadar dövdü. Bir de bunu başkalarına 'Eşek gibi dövdüm' diyerek, anlatıyormuş. Döverek bayıltıp, su dökerek ayılttığını da her yerde anlatıyordu. Daha fazla dayanamayıp, geçen mart ayında boşanma davasını açtım. Ancak, pandemi nedeniyle henüz bir gelişme olmadı. Gördüğüm şiddet nedeniyle halim ortada ama beni bu hale getiren o, halen daha dışarda geziyor. Sonunda benim de başıma diğer şiddet gören kadınlar gibi ölüm gelecek."

    Gülay Türkan ise, 7 yıldan beri kızına şiddet uygulayan damadı ile uğraştıklarını belirtip, "İnşallah bu son olsun. Bir daha da uğraşmayalım, hak yerini bulsun. Alkolik birisi. 3 çocukları var diye acıyor ve barıştırıyoruz. Bana yapmayacağını söylüyor, özür diliyor ama tekrar aynı şeyleri yapıp kızıma şiddet uyguluyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

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