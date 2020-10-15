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    CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Genel Kurul'a gelerek yemin etti.

    CHP'de Berberoğlu toplantısı: Bu karar Anayasa'yı askıya alma amacı taşıyor

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu ile ilgili kararını değerlendirirken, “Bu karar, Anayasayı askıya alma amacı taşıyor. Yargıya olan güvensizlik, ancak bir başka yargı kararı ile yeniden sağlanabilir. Biz olayları soğukkanlılıkla izlemeliyiz” dedi.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılama talebini Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen reddetmesini dün milletvekilleri ile basına kapalı grup toplantısında değerlendirdi.

    Hürriyet'ten Umut Erdem ile Rifat Başaran'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, partisinin basına kapalı grup toplantısında özetle şunları söyledi:

    'Büyük görev yargıya düşüyor'

    • Söylediklerimizde ve savunduklarımızda haklıydık. Haklılığımız, Anayasa Mahkemesi tarafından da oybirliğiyle onaylandı. Yerel mahkemenin verdiği bu karar, Anayasa’yı askıya alma amacı taşıyor. Hukukun üstünlüğünü ve adalet duygusunu hedef alıyor. Halkın oyuyla gelenler, bir gün yine halkın oyuyla gideceğini bilmelidir, demokrasinin temeli de budur. Ancak bugün, halkın oyuyla geldikleri makamlardan gitmemek için her türlü yolu deniyorlar. Medyayı, yargıyı ele geçirme amaçlarının nedeni de budur.
    • Hukukun üstünlüğü için her birimiz mücadele edeceğiz. Bu karar bize tuzun koktuğunu gösterdi. Bu çürümeyi ancak bir başka mahkeme kararı ortadan kaldırabilir. Çünkü yargıya olan güvensizlik, ancak bir başka yargı kararıyla yeniden sağlanabilir. Bu konuda da asıl büyük görev yargıya düşüyor. O kararı bekliyoruz.

    'Soğukkanlılıkla izlemeliyiz'

    • Biz olayları soğukkanlılıkla izlemeliyiz. Bugüne kadar her söylem ve davranışımızda haklı çıktık. Vatandaşlarımız da bizim haklı olduğumuzu biliyor. Bu kararın bir şekilde hukuktan döneceğine inanıyorum. Devletin ve milletin temsilcilerinin böyle bir anayasasızlaştırma sürecine sessiz kalıp devletin köküne dinamit konulmasına seyirci kalmayacaklarını ümit ediyorum.”
    • Toplantının ardından basın toplantısı yaparak gazetecilere bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “HSK’nın bir an önce harekete geçmesi lazım. CHP’nin üzerinde çalıştığı bir yol haritası, eylem planı elbette var. Ancak yapılan itirazın, 14. Ağır Ceza’nın yaptığı hukuk katliamına, 15. Ağır Ceza’nın son verip vermeyeceği görmek ve ondan sonraki süreçleri dikkatle takip etmek durumundayız.

    Mahkeme kararı Meclis'te de tartışıldı

    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmesine yönelik kararı TBMM Genel Kurulu’nda tartışma yarattı.

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kararın çok yeni olduğunu belirterek şunları söyledi:

    “Anayasa Mahkemesi kesin hüküm vermez, veremez. Nitekim Anayasa Mahkemesi verdiği bu kararla, ne mahkûmiyet ne beraat kararıyla, ‘Tekrar yargılama imkânı var. Hak ihlali var’ dedi. İlk derece mahkemesi, ‘Anayasa Mahkemesi yerindelik denetimi yaptığından ben yargılamayı tekrar etmiyorum’ dedi. Anayasa Mahkemesi, daha eski yıllarda benzer bir karar aldı ve bu karara uymayan ilk derece mahkemesi oldu. Taraflar bu karara itiraz ettikten sonra ‘Anayasa Mahkemesi kararına herkes uymalıdır’ diyerek tekrar bir üstteki mahkeme hüküm verdi. Bu mahkemenin kararına itiraz hakkı var. Meclis’te okunan karar, kesin hükümdür. Şu an hâlâ o kesin hüküm var önümüzde. Yarın başka bir kesin hüküm okunur, uymak boynumuzun borcu olur. ”

    Etiketler:
    Açıklama, Tartışma, Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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