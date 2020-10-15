Kayıt
09:43 15 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Karaismailoğlu'ndan Türkiye'de temsilci bulundurmama konusunda ısrar eden şirketlere uyarı: Ne gerekiyorsa yapacağız

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 16
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0b/1043008243_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_e5cf3a08fb1cc1887ef4c666820563a3.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010151043032380-karaismailoglundan-turkiyede-temsilci-bulundurmama-konusunda-israr-eden-sirketlere-uyari-ne/

    Sosyal medya yasası sonra Türkiye’de temsilci bulundurmama konusunda ısrar eden teknoloji devleri için gerekli adımların atılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yani neden bu kadar ısrar ediyorlar anlamıyoruz. Farklı beklentilere girmeleri çok yanlış. Burası da bir kurallar ülkesi sonuçta” diye konuştu.

    Sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getiren sosyal medya yasası 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Ardından bazı sosyal medya devleri Türkiye’de temsilci bulundurmayacağını açıkladı. Yasaya göre bu kurala uymayan teknoloji devlerine kademeli olarak yaptırımlar uygulanacak.

    Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre özellikle kullanıcılar tarafından paylaşılan görüşlerde bu platformların kararlarında ısrar etmeleri halinde yaptırımların kendilerine uygulanamayacağı yönündeydi.

    'Sonuna kadar gideceğiz'

    Bu beklentinin yersiz olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Önümüzde aşamalı bir süreç var. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Farklı beklentilere girmek çok yanlış. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ama burası da bir kurallar devleti. Yasa yürürlüğe girdi ve uymayanlara bazı yaptırımlar var. Temsilci bulundurmak zorundalar. Şimdi bekleyeceğiz. Her aşama ne gerektiriyorsa birer birer yapacağız. Yani yasanın getirdiklerini sonuna kadar uygulayacağız. Umarım iş oraya kadar gitmez. Aynı zamanda da arkadaşlarımız bu platformlarla görüşmelerini hala sürdürüyorlar. O konuda devam eden bir süreç var. İletişim sürüyor” şeklinde konuştu.

    Yasa ne getirdi?

    Sosyal medya yasasına göre, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketler Türkiye’de temsilcilik açacak.

    Temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak. Kişilik hakları ihlal edilenler, uygunsuz içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için sosyal medya temsilcisine başvuracak. Temsilcinin, başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermesi gerekiyor. Şikayetlerle ilgili olarak 6 ayda bir rapor yayınlamak da temsilciliğin görevleri arasında. Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5 milyon lira, rapor vermeyenlere 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde uygunsuz içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak. Sosyal medya yasasıyla unutulma hakkı da getiriliyor. Kişilerin isminin geçtiği ve 'kişilik haklarına saldırı' olarak nitelendirdiği paylaşımlar arama motorlarında görülmeyecek.

    '2 şeritli yolu 10 şeritli gibi kullanamazsınız'

    Bakan Adil Karaismailoğlu, salgın döneminde online eğitime geçilmesi ile birlikte EBA’da yaşanan aksaklıklara da değindi. Bu konuda “İki şeritli bir yolu 10 şerit gibi kullanamazsınız” yorumunda bulunan Karaismailoğlu, “Yeni bir sürecin içerisindeyiz. Eğitim büyük ölçüde online sistem üzerinden oluyor. Buradaki ani yığılmalar da özellikle kırsalda sistem için sıkıntı. Bizim bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Şimdi GSM operatörleri ile çok ciddi görüşmelerimiz var. Onu da çözeceğiz. Sistemi daha da güçlendireceğiz” dedi.

    'Formula 1 bir  fırsat'

    Formula 1 yarışının büyük bir fırsat olduğunu aktaran Adil Karaismailoğlu, “Oraya özel bir asfalt döktük. Pistin işletmesini yapan şirket de çok güzel bakıyordu. F1’i bundan sonra da gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yıl önemli bir adım oldu” dedi.

    Antenlerin yerine park yapılacak

    Çamlıca Tepe’sinde 28 tane devasa anten olduğunu ve bunların kaldırıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Geriye sadece TRT’nin kulesi kaldı yakında onu da yıkacağız. O bölgede sadece polis teşkilatına ait bir anten kalacak. Oradaki amaç da şehirde her ihtimale karşı yedek bir antenin bulunması. Eski antenlerin bulunduğu alan ise park yapılarak halka açılacak” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    düzenleme, sosyal medya düzenlemesi, Sosyal medya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adil Karaismailoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Hayvan Portreleri kategorisinin birincisi Danimarkalı fotoğrafçı Mogens Trolle'nin The pose fotoğrafı
    2020 Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet