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    Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker

    Konya Barosu Başkanı: Duruşma öncesinde Kadir Şeker'e 'Şimdi olsa ne yaparsın?' diye sordum, 'Yine yardım ederdim' dedi

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010151043033149-kadir-seker-yine-olsa-ne-yapardin-sorusuna-bu-cevabi-vermis/

    Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Şeker, dünkü karar duruşmasında 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma öncesi Şeker'le görüşen Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Kadir, yaptığımız görüşmede, 'Yine olsa yine yardım ederdim. Ben haksızlığa tahammül edemem' dedi " diye konuştu.

    Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker, dün görülen duruşmada, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Kadir Şeker’in yargılanmasında 'meşru müdafaa sınırının aşılması' hükmünün uygulanmamasını eleştiren avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ şunları söyledi:

    ‘İstinaf mahkemesine taşıyacağız’

    “Yeni ceza kanununda yer alan bir hüküm var. Meşru müdafaa sınırının korku, panik, endişe ve heyecanla aşılması, diye. Ben bunu soruyorum. Olayımızda şartların tamamı var. Şimdi değil ne zaman uygulayacağız? Ya da hangi şart eksik de biz bu maddeyi değerlendirmeye almadık? Bu noktada çekincelerimiz ve itirazlarımız var. Mahkeme kararını verdi. Biz de derhal gerekçeli kararla beraber istinaf mahkemesine taşıyacağız. Empati yapın, dedik. 'Kadir Şeker kasten bırakın bir insanı öldürmeyi bir canlıya zarar veremez' iddiasını savunuyorum, söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. O nedenle öldürme kastı yok. Olsa olsa yaralama olabilirdi, neticesi ölüm, bunun da hükümleri farklıydı. Eğer uygulansaydı Kadir, tahliye olacaktı. Dolayısıyla savunmamız, meşru müdafaa sınırının aşılması üzerinde yoğunluk kazanacak. Biz bunun için tüm şartların olayımızda var olduğunu düşünüyoruz.”

    ‘Bir kadın sesine yürüyen 20 yaşındaki bir delikanlıdan bahsediyoruz’

    Kadir Şeker’in kamuoyunda büyük destek gördüğünü, halkın da beklenti içinde olduğunu kaydeden Aladağ, "Bu davanın toplumsal boyutu var. Kamuoyunda Kadir’e yönelik müthiş bir destek var. Kamuoyunun beklentisi var. Vatandaşın isteği sadece Kadir’e adalet. Aksi halde tabi ki mahkemeyi yönlendirecek, baskı yapacak hiç kimse olamaz. Tarafsız, bağımsız hareket edilir. Bırakın husumeti hiç tanımadığı bir insana, bir kadın sesine yürüyen 20 yaşındaki bir delikanlıdan bahsediyoruz. Olaya bu çerçeveden bakmak gerekiyordu” dedi.

    ‘Benzer hadiselerde hangi tavır sergilenecek’

    Bu olayın ardından artık şunu söyleyebilir miyiz? Biz kadına şiddet olayını bu ülkede nasıl çözeceğiz? Ya da en aza nasıl indireceğiz?” diye soran Aladağ, “Kadir için tamamen iyi niyetli olarak başladı bu eylem de. Yardım etme gayesiyle başladığı bu eylemde alınan cezanın ardından Kadir ve benzeri delikanlılar, gençler veya vatandaşlarımız benzer hadiselerde hangi tavrı sergileyecek? Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Bu çerçevede değerlendirmekte fayda var. Tabi ki saygılıyız, tabi ki sağduyulu yaklaşıyoruz. Sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz; ama kararın çok yerinde ve doğru olmadığını söylemek istiyorum" diye konuştu.

    ‘Kadir’i tanımanız anlamında çok önemli bir cevap’

    Kadir Şeker ile duruşma öncesi yaptığı görüşmeyi anlatan avukat Aladağ, şöyle konuştu:

    "Kadir’in her şeye rağmen sağlık durumu iyi. Üzüntülüyüz, kaygılıyız. Ama şunu lütfen bir yere not edelim. 'Kadir şimdi olsa ne yaparsın?' dedim. ‘Yine yardım ederdim’ diyor. Bu çok önemli bir cevap. Kadir’i tanımanız anlamında, Kadir’in anlaşılması anlamında çok önemli bir cevap. Lütfen empati yapın. Kadir cani değil, Kadir katil değil. Israrla söylüyorum, sizlerin de tanımasını isterdim. İstinaf mahkemesinde bu savunmamız doğrultusunda en adil, en doğru kararın verileceğinin ümidini taşıyorum. Var gücümüzle mücadele edeceğiz. 'Yardım ederim' derken birini öldürürüm' anlaşılmasın. Kadir diyor ki ‘Ben haksızlığa tahammül edemem’. Aktivist yetişiyor gençler. ‘Ben haksızlığa tahammül edemem. Kadın ya da erkek önemli değil’ diyor. Burada bir kadın vardı, önemliydi. Ülkenin temel sorunuydu. ‘Ben yine yardım ederim' diyor. Yaşadığı onca ıstırap ve acıya rağmen 'Ben yine o haksızlığı bertaraf etmek için elimden geleni yaparım' diyen 20 yaşında bir Kadir Şeker var."
    Kadir Şeker'in aldığı ceza

    Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırılmıştı. Bu ceza, suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirilmişti.

    Olayın geçmişi

    Olay 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelmişti. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka gitti. Peşinden parka giden Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü sanıp olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

     

     

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    Etiketler:
    Yargılama, istinaf mahkemesi, Mahkeme, Konya, Özgür Duran, Kadir Şeker, Mustafa Aladağ
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