Selvi: Erdoğan, AYM Üyesi Yıldırım'ın çok net bir şekilde istifasını istedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın çok net bir şekilde istifasını istediğini aktardı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısındaki açıklamalarını değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın 'darbe iması' olarak yorumlanan 'Işıklar yanıyor' şeklindeki paylaşımına değinen Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın neden olduğu tartışmaya değinmedi" ifadesini kullandı.

Selvi, şöyle devam etti:

"Çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yaptı. Erdoğan, çok net ifadelerle Engin Yıldırım’ın artık o koltukta oturamayacağını işaret etti, istifasını istedi. 'Çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içerisine girersin' dedi. Krizin çözümü için Anayasa Mahkemesi’ni adres olarak gösterdi.

Bir gece önceden başlayarak krizin adım adım tırmandığı saatlere tanıklık ettik. Dün Anayasa Mahkemesi toplantı halindeyken kulağımız oradan gelecek haberlere çevrilmişti."

Yıldırım'ın paylaşımı neden darbe iması olarak yorumlandı?

Türkiye, 'Işıklar yanıyor' cümlesiyle gazeteci Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün programında tanıştı. Birand, Türkiye'nin yakın tarihini mercek altına aldığı belgesellerinde Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıklarıyla darbe girişimi arasında bir bağlantı kuruyordu.

Birand, her kriz gecesinde Genelkurmay'ın ışıklarına bakmak gerektiğini belirterek şunları söylüyordu:

"Genelkurmay'ın ışıkları sönükse mesele yok demektir. Işıklar yanıyorsa bunun tek anlamı vardı; ordu tedirgindi."