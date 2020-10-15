Eski HDP milletvekili Tan: Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, partiye birtakım eleştiriler yöneltti. Tan, "Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil. Bunu devekuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude" dedi.

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Aydınlık muhabiri Füsun İkikardeş'in sorularını yanıtladı.

Kobani soruşturması nedeniyle görevinden alınan Kars Belediye Başkanı'in partiye yönelik eleştirileri hatırlatılan Tan, "Ayhan Bilgen’den sonra siz de HDP’ye eleştirilerinizi dile getirmeye başladınız. Yeni olan nedir?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Benim açımdan yeni değil. Ben 10 yıldır benzer eleştirileri getiriyorum: Silahla demokrasi yan yana olmaz. HDP, ya PKK'nın sürdürdüğü siyaseti sürdürecek ya da yeter diyecek. Bugün demokratik ülkelerde silahla, şiddetle, terörle varılacak bir yer yok."

Sohbetin devamında İkikardeş'in yönelttiği sorular ve Tan'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- HDP’nin PKK ile ilişkisi, dahası Kandil’den yönetildiği biliniyor. Siz de katılıyor musunuz bu saptamaya?

Bazı şeyler biliniyor tabi… Herkesin bildiği, ayyuka çıkmış, tamamen ortaya çıkmış şeyleri gizlemeye çalışanlar da var. Ama bunları devlet de biliyor! Herkesin telefonu dinleniyor, takip edilyor vs. Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil. Bunu devekuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude.

- HDP milletvekiliyken de biliyor muydunuz?

HDP safındayken de biliyorduk. Sadece ben değil, rahmetli Şerafettin Elçi de biliyordu, başkaları da...

- O zaman da böyle düşünüyordum dediniz, ne umuyordunuz?

Açılım sürecinde de ondan önce de demokratik mücadele vereceğiz, dedik. Demokrasi platformu olarak girdik. Her defasında bu sözler yenildi yutuldu. Biliyorsunuz, en son 2018’de de Noter huzurunda tasdiklidir, partiden istifa ettim.

- Miilletvekili isimlerini, belediye başkanlarını, meclis üyelerini hep Kandil’in belirlediği de bildiğiniz şeylerden mi?

Buna cevap vermem siyaseten şık değil. Ama herkes bu ilişkiyi biliyor. Başta devlet olmak üzere.

- HDP hiç Türkiye partisi oldu mu?

Önce Türkiye partisi tanımı yapalım. Türkiye partisi demek, Türkiye’nin eğitim sorunuyla, sağlık, ekonomi, dış politika, kalkınma sorunlarıyla, İslami sorunlarla, hulasa Türkiye toplumunu ilgilendiren bütün sorunlarla ilgili çözümleri olan parti demek. HDP bunu yapamadı. Ama CHP de yapamadı, MHP de yapamadı.

- HDP’nin Türkiye Cumhuriyeti devletini bırakın güçlendirmeyi, yıkmak stratejisi var. Buna katılır mısınız?

Bunlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin meselesi. TC devletini güçlendirmek demek, bütün katmanlarına inmek demek! HDP bunu yapamamıştır. HDP marjinal sol dışında Türkiyeli tanımıyor. Hani derler ya, eski İstanbul bıçkınları, kargadan başka kuş akaretlerden başka yokuş tanımam, dermiş. O hesap! Türkiye Cumhuriyeti devletini zayıflatmak! Bu derece bir cümle kurmuyorum.

- ABD ile ilişkileri için ne dersiniz? En başından beri hep yakın ilişki içinde oldular. Son olarak PKK/YPG/PYD konusunda ilişki alenileşti. Buna da marjinal bir grupla ilişki diyebilir miyiz?

ABD ile herkesin ilişkisi var. Recep Tayyip Erdoğan da seçilmeden önce ABD’ye gitti, Kemal Kılıçdaroğlu da. Herkesin NATO ile ABD ile ilişkisi var, bu bir Türkiye klasiğidir. Ama iki türlü olabilir: Ya FETÖ’de olduğu gibi beşinci kol veya üçüncü kol vazifesi mi görür yoksa bir diyalog içinde mi yürütülür, o değişiyor.

- HDP’nin ABD ile ilişkisi hangi boyutta? Beşinci kol denemez mi?

Sağlıklı bir duruşu yok. Emperyalist görüyorsanız tavırlı durun. Emperyalist görmüyorsanız açıklayın.