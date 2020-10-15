Bilim Kurulu Üyesi Doç. Kayıpmaz: Ankara'da ekipler gece yarılarına kadar hastalığın izini sürdü

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Ankara'daki seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Sahada ciddi anlamda ekipler gece yarılarına kadar hastalığın izini sürdü. Temaslı taraması ve pozitif saptanan kişilerin izolasyonu ile birlikte, denetimlerin artırılmasıyla vaka sayıları ciddi anlamda düşüşe geçti" diyen Kayıpmaz, şöyle devam etti:

"Temaslı taraması ve pozitif saptanan kişilerin izolasyonu ile birlikte, denetimlerin artırılmasıyla birlikte vaka sayıları ciddi anlamda düşüşe geçti. Yaklaşık 1 ay önce şu an bulunduğumuz hastanemizin Kovid-19 gözlem alanında ciddi bir yoğunluk yaşarken şu anda boş. Vaka sayılarımız ciddi anlamda düştü. Polikliniğe ayaktan başvuran hasta sayımız ciddi manada düştü. Önemli olan bunun sürdürülebilir olması. Burada hasta sayılarının ciddi anlamda düşmesi temaslı takibine, izolasyona, denetimlere ve vatandaşlarımızın tedbirlere uyumlarına bağlı. Biz burada tedbirlere uyumu ne kadar iyi bir biçimde devam ettirirsek vaka sayılarındaki azalma ve kontrol o denli başarılı gider."

'Havalandırılmayan kapalı ortamlar da hastalığın yayılımı açısından ciddi bir risk teşkil ediyor'

Doç. Dr. Kayıpmaz, önümüzde bir kış mevsiminin yaşanacağını hatırlatarak şunları söyledi: