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    Sahte içkiden ölümlerde 'dezenfektan' detayı

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    Sahte içki soruşturmasında tutuklanan 'Yer Fıstığı' adlı büfenin sahibi G.G., hayatını kaybeden avukat Şahinoğlu'nu tanımadığını, 'Lord' marka dezenfektanı yüzey temizleyici olarak sattığını ileri sürdü. G.G., ürün çok kötü koktuğu için sadece 20 litresini sattığını, geri kalan 280 litresini iade ettiğini anlattı.

    İstanbul Kartal'da 10 Ekim'de satın aldığı etil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin ifadelerinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

    İfadesinde büfe sahibi G.G. 'Lord' marka dezenfektanı etil alkol olarak sattığı iddiasını reddetti. G.G., dezenfektanın 20 litresini sattığını, geri kalan 280 litreyi ürünü iade ettiğini ileri sürdü.

    Dezenfektanı büfeye satan A.O.İ. ise bu ürünü etil alkol olarak değil, yüzey temizleyicisi olarak sattığını savundu. Aynı büfede çalışan Y.Ö. isimli şüpheli ise ifadesinde dezenfektanı alıp kendi içki ve votkasını yapan kişilerin rahatsızlandıklarını duyduğunu itiraf etti.

    'Yüzey temizleyicisini alkol yapımı konusunda önermedim'

    G.G. ifadesinde 20 yıldır büfe işlettiğini, tekel ürünlerinin yanında kolonya ve dezenfektan da sattığını belirterek, şunları anlattı:

    "Bu iş yerinde Lord marka bir litrelik plastik şişedeki dezenfektan ürününü yüzey temizlikte kullanmak için satın almıştım. 20 gün önce A.O.İ. isimli kişiden faturalı 300 litre olarak 300 adet, toplamda 1800 TL karşılığında mal satın aldım. 5-6 günde ürünün satışını gerçekleştirdim. Ancak ürünün kötü kokması nedeniyle 280 litresini iade ettim. Yani bu üründen toplam 20 litre sattım. Ürünün bir litresini 30 TL'ye satıyordum. Ayrıca bu ürünü ben dezenfektan olarak satıyordum, etil alkol olarak satmadım. Kimseye önermedim. Ben tekel ürünlerinin yanında kolonya ve dezenfektan ürünleri satmaktayım. Evinde içki yapmak için işyerinden etil alkol alan kişilere bu ürünü önermedim. Benim etil alkol satmak için ruhsatım var. Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nu tanımıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kimseye sahte alkol yapımı konusunda teşvikte bulunmadım, ürün satmadım. Yüzey temizleyicisini alkol yapımı konusunda önermedim. Kasıt ve kusurum yoktur."

    'Etil alkol satma ruhsatı var'

    Büfede yevmiyeli işçi olarak çalıştığı belirtilen Y.Ö. ise ifadesinde, "Bana ihtiyaç duyduğunda gider yardımcı olurum. İişyerinin sabit bir elemanı değilim. İşyerinde bandrollü tekel ürünleri ve içki satışı yapılır. Etil alkol satma ruhsatı bulunmaktadır. Bu çerçevede satılmaktaydı. Etil alkolle birlikte rakı ve viski yapımında kullanılan alkol kiti, anason, viski ve rakı da satılmaktaydı. Lord marka 1 litrelik plastik şişede bulunan dezenfektan ürün de rafta satılmaktaydı. Ben bu ürünün hiç satışını yapmadım. Bu ürünün işyeri sahibi tarafından nereden alındığını bilmiyorum. Ben daha sonra bu ürünü alıp kendi içki ve votkasını yapan kişilerin rahatsızlandıklarını duydum. Olayda benim kastım yoktur" dedi.

    'Ürünü yüzey temizleyicisi olarak sattım, etil alkol olarak satmadım'

    Lord marka dezenfektanın büfeye toptan satışını yapan A.O.İ. ifadesinde, makine mühendisi olduğunu, kimyasal ve temizlik maddesi üretimine ilişkin herhangi bir eğitim almadığını belirtti.

    A.O.İ., 2020 Temmuz ayında kendi adına şahıs şirketi kurduğunu ve bu tarihten itibaren dezenfektan ürünlerinin toptan satışını ve pazarlamasını yaptığını anlatarak, "Kırıkkale'de bulunan Eko Mini market isimli işyerine birer litrelik plastik şişelerde bulunan 300 litreyi yüzey temizlik malzemesi olarak sattım. Yine Yer Fıstığı adlı Tekel'e de alkol bazlı yüzey temizleyicisinden 300 litre sattım. Ürünün bedeli olan 8 bin 700 TL'yi kredi kartından temin ettim. Bu ürünlere ait fatura bulunmaktadır. Ben bu ürünü yüzey temizleyicisi olarak sattım, etil alkol olarak satmadım. Tekel bayii benden ürünü alkol bazlı dezenfektan ürünü olarak alıyor. Ben bu bayiye herhangi bir şekilde etil alkol amaçlı vermedim. Bundan ben sorumlu değilim" diye konuştu.

    Etiketler:
    Market, Viski, Anason, içki, Tekel bayi, Etil Alkol, İstanbul, Kartal, Soruşturma, Dezenfektan, Sahte içki
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