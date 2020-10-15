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    'Uçuş Rehberim' uygulaması hizmete girdi: 2 GB internet hediye

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Uçuş Rehberim' uygulamasıyla isteyen herkesin, havalimanlarında günlük 2 GB'ye kadar ücretsiz internetten faydalanabileceğini belirtti. Karaismailoğlu, uygulamayla birlikte uçak kaçırma derdinin de son bulacağını kaydetti.

    laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,söz konusu uygulamanın tanıtımı için Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen törendeki konuşmasında altyapı ve haberleşmenin güçlü ekonominin kalbi olduğu inancıyla büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini söyledi.

    Ülkenin bir bütün olarak kalkınması ve her noktasında sosyal ve ekonomik canlılığın sağlanmasının çağdaş, yenilikçi ve teknoloji temelli bir ulaştırma ve altyapı yaklaşımından geçtiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Bu yaklaşımın, bölgemizde bir lojistik süper güç olma hedeflerimizi desteklemesi, ülke içinde ve bölgemizde mobiliteyi artırması yani yolcu, yük ve data taşımacılığında kesintisiz, hızlı ve verimli bir şekilde hizmet etmesi önemli. Bütün bunlar olurken, kendi teknolojimizi üreterek, yerli ve milli çözümlerle tüm ulaşım modlarında dijitalleşmek amacındayız" dedi.

    Katma değerli seyahati, yolcu deneyimi olarak vatandaşlara sunmak hedefinin parçası olan 'Uçuş Rehberim' projesinin bugün itibarıyla hizmete girdiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

    • "Ancak daha önemlisi, artık uçuş süreci farklı bir teknolojik deneyime dönüşüyor. Uygulamamızdaki uçuş takip özelliği ile yolcularımıza göndereceğimiz anlık bildirimler sayesinde, uçak kaçırma dertlerini ortadan kaldıracağız. Yolcular artık Uçuş Rehberim sayesinde; uçuşlarını sosyal medya hesaplarından da takip edebilecekler. Uygulama sayesinde yolcular, havalimanlarındaki tüm hizmetleri de yine cep telefonlarından keşfedebilecekler. Uçuş Rehberim'in getirdiği diğer yenilik de 'Aracım Nerede?' hizmeti. Havalimanlarına aracını park eden yolcular bundan sonra araçlarını aramak zorunda kalmayacaklar."

    'Havalimanlarındaki yoğunluk azalacak'

    Bakan Karaismailoğlu, tüm havalimanlarında kullanılması hedeflenen 'Uçuş Rehberim' uygulamasıyla, bu alanlardaki yoğunluğun azaltılarak yolcuların kaybettiği zamanı en aza indireceklerini bildirdi. Karaismailoğlu, uygulamaya dahil edilecek 'Çek-Gönder' hizmetiyle yolcuların sorunlarına en kısa zamanda hızlı ve etkili bir şekilde çözüm sağlanacağına işaret etti.

    Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesi planlanan 'Canlı Uçuş Takibi' mobil uygulamasıyla yolcuların uçuşlarını anlık takip edebileceklerini belirten Karaismailoğlu, ticari faaliyetler amacıyla havalimanlarını kullanan yolcuların da ihtiyaçlarına hızlı ve kesintisiz cevap vererek ekonomik verimliliğe katkı sağlayacaklarını kaydetti.

    'Her gün bir başka yenilikçi projenin müjdesini vereceğiz'

    Bakanlığın diğer faaliyetleri hakkında da konuşan Karaismailoğlu, dünyanın örnek gösterdiği İstanbul Havalimanı ile Türkiye ve İstanbul'un uluslararası hub haline geldiğini söyledi.

    Ülke genelinde ulaşımı mükemmelleştirmek ve haberleşme alanında en güncel teknolojilerle halka hizmet verebilmek için dev projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin yakında tamamen hizmete açılacağını, 30 Kasım'da uzaya fırlatılarak 2021'in ikinci çeyreğinde hizmete alacakları TÜRKSAT 5A uydusunun da ülkenin haberleşme ve uzay alanındaki faaliyetlerinde çağ atlamasına vesile olacağını bildirdi.

    Akıllı ulaşım sistemlerini ve dijital altyapılı yolcu ve yük taşıma hizmetlerini kısa sürede tüm ulaşım modlarında hayata geçireceklerini anlatan Karaismailoğlu, milli ulaşım ve altyapı politikaları doğrultusunda ilerlerken, ulaşım ve haberleşme konusunda her gün bir başka yenilikçi projenin müjdesini vereceklerini sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Uçuş Rehberim, havayolu, Uçak, Park, Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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