Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefonda görüştü. Görüşmede Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ve Terter'de cenaze törenine yönelik saldırısı ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki isim görüşmesinde Dağlık Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve en son Terter'de cenaze törenine saldırısı konuşuldu.