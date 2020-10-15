Halil Sezai'nin avukatları: Silahla kasten yaralama suçunun işlenmediği kesinleşti, tahliyesini bekliyoruz

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanatçı Halil Sezai ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının avukatları, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor ile tutukluluğa sebep olan 'silahla kasten yaralama' suçunun işlenmediği kesinlik kazanmıştır" açıklamasında bulundu.