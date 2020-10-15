Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 66 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 1693

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 66 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 1693 olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artarak 9 bin 80'e ulaştı. Bugün 116 bin 103 test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 1693 kişiyle birlikte 342 bin 143 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1311 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 299 bin 679'a yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1408, hastalarda zatürre oranının yüzde 5.9 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 48.7

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 65.4

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 32.7

Ortalama temaslı tespit süresi: 7.6 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.4

Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 15, 2020

​Yeni verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız" dedi.

Koca: Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyorhttps://t.co/4QJxHBM0ya pic.twitter.com/nTc2y9sc0V — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 15, 2020

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