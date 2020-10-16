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    Eski AYM Başkanvekili Paksüt: Devlete olan güven sarsılıyor

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    Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmaları yorumlayan eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, AYM'nin yıpratılmaması gerektiğini söyledi ve "Devlete olan güven sarsılıyor" açıklamasında bulundu.

    Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, 'Güvenlik soruşturmalarının kaldırılması' ve 'şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunun iptal edilmesi', Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararları; Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla tartışmaların hedefi olan AYM’nin en üst mahkeme olduğunu ve yıpratılmaması gerektiğini söyledi.

    Paksüt, Yıldırım'ın paylaşımıyla başlayan tartışmalara  ilişkin olarak, "Gerçekleşme ihtimali olmayan şeyden tehdit çıkmaz. Ancak çok köpürtüldü. Türkiye böyle şeylerle çok vakit kaybediyor. Devlete olan güven sarsılıyor" yorumunu yaptı. 

    Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar’a konuşan Paksüt, "AYM’nin kararlarından bazılarının memnuniyetle karşılanmamış olması eleştiriliyor. Siyasette maalesef eleştiri çok kolay ve sert şekilde yapılıyor. Zaten bütün aklı başındaki hukukçular söylüyor, “AYM kararları eleştirilebilir. AYM’nin kurumsal bütünlüğüne yönelik bir saldırı yapılmaması lazım. Saldırı ve eleştiri arasında bir önemli bir çizgi var. Yargı organlarına müdahale edilmemesi lazım. Yargı bağımsız ve tarafsız olarak çalışmalı. Eğer yargının bağımsız karar vermesine saygı gösterilmezse o zaman ülke hukuk devleti olmaktan çıkar” dedi.

    'Verilen kararı hiç ama hiç doğru bulmuyorum'

    Paksüt, "AYM Enis Berberoğlu hakkında ihlal kararı verdi. Ancak yerel mahkeme bu karara direndi. Mahkemenin kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Verilen kararı hiç ama hiç doğru bulmuyorum. Fakat onun da yargı sistemi içerisinde tamir edilmesini beklemek lazım. Çok yanlış olduğunu düşündüğüm bir mahkeme kararının dahi sabırla ve yargının bağımsızlığı içerisinde düzeltilmesi beklentisiyle ihtiyatla eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. AYM en üst mahkemedir. Bu kurumlar milletin kurumları, yıpratmamak lazım" yanıtını verdi. 

    Paksüt şunları kaydetti: 

    Yerel mahkemenin kararı sizce AYM’ye zarar verdi mi?

    AYM yılda 40 bin karar veriyor. Birçok ihlal kararı veriyor çeşitli idari ve yargı makamlarınca istisnasız yerine getiriliyor. Şimdi bu sansasyonel yani siyasetle ilgili bir dava, yerel mahkemenin tavrı siyasi bir tartışmaya bürünüyor. Yoksa yerel mahkemenin kararı AYM’ye zarar veremez. AYM’nin verdiği karar Türk milletinin kararıdır. Milletin kararına saygı göstermeyen alt mahkeme bunun sonucunu kendi düşünsün. 

    AYM Üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından 'Işıklar yanıyor' notu ile AYM binasının fotoğrafını paylaştı. Yıldırım ile çalışan birisi olarak siz bu paylaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

    Engin Bey ile beraber çalıştık. Zaman zaman birçok kararda benzer düşünmüşüzdür. Zaman zaman ise azınlıkta kaldığımız noktalarda karşı oy yazmışızdır. Darbeler döneminin kapandığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) meşru demokratik otoriteye sadık olduğu bir Türkiye’de darbe kışkırtıcılığı yapacak bir insan olduğuna itibar etmem. Ayrıca bunun gerçekleşme ihtimali yok. Gerçekleşme ihtimali olmayan şeyden tehdit çıkmaz. Ancak çok köpürtüldü. Türkiye böyle şeylerle çok vakit kaybediyor. Devlete olan güven sarsılıyor.

    Etiketler:
    açıklama, Osman Paksüt, Anayasa Mahkemesi, AYM
    Topluluk kurallarıTartışma
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