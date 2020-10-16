İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı

Polis ekipleri, sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştıkları Barbaros Mahallesi'ndeki evi takibe aldı.

Evden çıkan Ö.U'nun üst aramasında yarımşar litrelik iki peş şişede sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı bulundu.

Ö.U'nun sahte içkiyi 30 liraya satın aldığını beyan etmesi üzerine ekipler, eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 115 litre sahte içki ve 85 litre etil alkol, 250 litrelik fiber tank, 150'şer litrelik iki fiber tank, 50 litrelik fiber fıçı, farklı boyutlarda 3 huni, cam tüp, derece, 5 sıvı renklendirici, metal karıştırıcı, çok sayıda boş pet şişe ve bidon ele geçirildi.

Operasyonda F.A, A.T. ve Ö.U. gözaltına alındı.