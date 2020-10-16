Kayıt
11:51 16 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Meclis'te 'scooter' tartışması: 'Hele bunun adı nedir? Scooter mı, bas git mi, bin git mi?'

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 69
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1043039588_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_9ab69c9dfc17d647bdce4aeb33c6a8c8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010161043039625-mecliste-scooter-tartismasi-hele-bunun-adi-nedir-scooter-mi-bas-git-mi-bin-git-mi/

    Atıkta geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan yasa teklifinin Meclis Çevre Komisyonu'ndaki görüşmelerinde renkli diyaloglar yaşandı. Milletvekilleri, teklif yasalaştığında kullanım hızı saatte 25 kilometreyle sınırlanacak olan elektrikli scooter'ın hangi adla yasaya gireceğini tartıştı.

    Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, depozito sistemi getirip atıkta geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan yasa teklifi Meclis Çevre Komisyonu’nda görüşüldü.

    Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emin Birpınar, Türkiye'de geri dönüşümle ilgili ilginç bilgiler verdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

    Komisyonda en renkli diyalog ise elektrikli scooter konusunda yaşandı. Teklif yasalaştığında elektrikli scooter kullanım hızı saatte 25 kilometreyle sınırlanacak. Milletvekilleri, yeni elektrikli araçların hangi adla yasaya gireceğini şu sözlerle tartıştı:

    • Mahmut Tanal (CHP): Scooter, scooter dediniz. Bunun Türkçesi ne ya, Allah rızası için?
    • Selman Özboyacı (AK Parti): Skuter.
    • Tanal: Nedir bunun Türkçesi?
    • Özboyacı: TDK öyle diyor.
    • Tanal: Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı demiş ki: 'Bir TDK’ya sorun. Hele bunun anlamı nedir?'
    • Gülistan Koçyiğit (HDP): 'Bas git' gibi bir şey mi? 'Bin git' ya da?
    • Tanal: Nedir bu? Hakikaten kanun yapma tekniğine uygun mu?
    • Emin Birpınar(Bakan Yardımcısı): TSE'nin standartlarında 'scooter' diye geçtiği için mecburen öyle geçtik. Türk Dil Kurumu’yla hukuk müşavirimiz görüşmüş, onların önerileri de var. Ama artık dünyanın her yerinde bu isim çok belirgin, aynı televizyon gibi. Siz istediğiniz kadar başka bir şey yazın, çocuklar buna 'scooter' diyor.

    'Poşetçiler inanılmaz zarar gördüler, bağırdılar, çağırdılar'

    Bakan Yardımcısı Birpınar, ücretli sisteme geçildikten sonra poşet kullanımının ülke genelinde yüzde 80 oranında azaldığını söyledi.

    Birpınar, "Türkiye’de poşet miktarı kişi başına yıllık 90 adede kadar düştü. Önümüzdeki yıllarda inşallah yıllık 40 adede kadar düşecek. Avrupa standartlarında çevre noktasında bir yere gelmiş olduk. Şimdi tek kullanımlık ürünleri yasaklayabiliriz. Evet pipetleri yasakladık, kulaklara takılan hepsini yasakladık ama böyle bir sektör var. En ufak bir şeye girdiğimiz zaman sektör ayağa kalkıyor. Poşetçiler inanılmaz zarar gördüler, bağırdılar, çağırdılar. Ama yavaş yavaş bu kanunları geçirdik. Bir dahaki sefere karşınıza bu tek kullanımlık ürünlerin yasaklanmasıyla ilgili geleceğiz" diye konuştu.

    'Çıkan çöpe göre İstanbul'un nüfusu 22 milyon'

    Birpınar, Türkiye'nin atıklarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

    "Türkiye'de geri dönüşüm oranını hiçbir zaman yüzde 10'un üzerine çıkaramadık. Çöpün içinde yüzde 25-30 arasında içecek ambalajı var, bunların tamamını kaynakta ayrıştırmamız lazım. Bunu başardığımız zaman belediyelerin toplayacağı çöpü yüzde 30 civarında azaltacağız. Bu aynı zamanda çöp depo sahalarında yüzde 30 azalma demek. Türkiye’de günlük kişi başına 1 kilogram çöp üretiyoruz. Artık dünyada da şehirlerin yaşayan nüfusları çöp üzerinden belirlenmeye başlandı. Şimdi İstanbul’da günde 22 bin ton çöp çıkıyor. Bu ne demektir? İstanbul’un o gün yaşayan nüfusu 22 milyon demektir.

    'Sigara paketlerini bile depozitolu hale getirebiliriz'

    Maalesef kullanılan pillerin yüzde 5'i bile geri toplanamıyor, onlara da depozito getirebiliriz. Hatta ileriye gittiğimizde belki sigara paketlerini bile depozitolu hale getirebiliriz. Çünkü Türkiye’de günde 15 milyon adet sigara paketi çöpe gidiyor, izmaritiyle beraber. Yıllık 6 milyar civarında sigara paketi var. Bunlar ciddi miktarda ham madde tüketimi. Çevrenin siyasetin üstünde bir şey olduğunu düşünüyorum. Çevre meselesi sınır tanımayan bir mesele ve önleyici hekimliktir. Çevrede ne kadar çok tedbir alabilirsek o kadar az hastalık, salgın hastalıklar olur.”

    Etiketler:
    Çöp, depozito, Sigara paketi, ücretli poşet, Geri dönüşüm, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, TSE, Türk Dil Kurumu (TDK), Gülistan Koçyiğit, Selman Özboyacı, HDP, CHP, AK Parti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mahmut Tanal, TBMM, Meclis, Scooter
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    9 ödül kazanan Post Malone
    2020 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu: Post Malone'a tam 9 ödül
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet