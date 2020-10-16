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    Karayolları belediyenin yaptırdığı siyasi portreleri boyayla kapatmak istedi, valilik durdurdu

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010161043040613-karayollari-belediyenin-yaptirdigi-siyasi-portreleri-boyayla-kapatmak-istedi-valilik-durdurdu/

    Bolu Belediyesi'nin otoyol kavşağına yaptırdığı Türkiye siyasetinden portreler, "Sürücülerin dikkatini dağıtabilir" denilerek boyayla kapatılmak istendi. Polis ve siyasi parti temsilcilerinin olay yerine gelmesi üzerine Bolu Valiliği boyama çalışmalarını durdurdu.

    Bolu Belediyesi, Türkiye siyasetinin öne çıkan isimlerinden bazılarını alt geçide resmetti. Karayolları ekipleri, belediyenin yaptırdığı resimleri 'izin alınmadığı' ve 'Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı olduğu' gerekçesiyle boyayla kapatmaya başladı. Resimlerin üzerinin kapatılması, çıkan tartışmalar üzerine bir süre sonra durduruldu.

    Resimlerin önüne geçtiler

    CHP'li Bolu Belediyesi, D-100 kara yolu-Anadolu Otoyolu Bolu batı kavşağına Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk gibi isimlerin portrelerini yaptırdı. 

    Karayolları ekiplerinin Türkeş ve Erbakan'ın resimlerini boyayla kapattığını gören bir kişi belediye ve emniyet ekiplerine haber verdi.

    Polis ekipleri, çalışmalarla ilgili bilgi aldıkları esnada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile bazı siyasi partilerin yetkilileri olay yerine geldi. Bazı kişiler, boyanmaması için resimlerin önünde geçti. Karayolları ekipleri, çalışmaları durdurdu, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Bolu Valisi Ahmet Ümit de bölgeye gelerek, "Bu görüntülerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum olan Karayolları'ndan izin alınarak yapılması gerekirken herhangi bir izin alınmadan yapıldığı ifade edildi bana. Gerekçe de duvarlardaki bu resimlerin kara yolu güvenliğini tehlikeye düşürdüğü şeklinde ifade edildi" diye konuştu.

    'Herhangi bir sorun yok'

    Ümit, resimlerin sürücülerin dikkatini çekerek kazaya sebep olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek, "Karayolları yetkilileri tarafından bu izinsiz görüntülerin duvarlardan kaldırılması yönünde talimat verildiğini öğrendik. Bu çerçevede Karayolları ekipleri, çalışma başlattı ama şimdi bu saat itibarıyla bu çalışmayı durduracağız. Konunun gerekli ve ilgili kurumlar tarafından gerekli işlemler yapılmak suretiyle çözülmesi yoluna gideceğiz. Dolayısıyla şu anda büyütülecek herhangi bir sorun yok" dedi.

    Ümit, Karayolları ekiplerince resimlerin kaldırılmasıyla ilgili belediyeye bilgi verilmediğini belirterek, "Çünkü belediye, zaten izinsiz olarak bunları yaptı. Normal şartlarda belediyeye yasal müeyyide uygulanması gerekirken 'Kendi işimizi kendimiz yapalım' şeklinde düşünülmüş. Normalde yapan tarafından kaldırılması gerekirken Karayolları ekipleri, kendi elemanları tarafından kaldırılmasının uygun olduğunu düşünmüşler ama madem ki böyle bir yanlış anlaşılma var, prosedür neyse ona göre hareket etmek üzere duruma el koyduk ve çalışmayı durduruyoruz. Yarından itibaren ilgili kurumlar gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

    'Bir art niyet ve antipati yok'

    İlk olarak Türkeş ve Erbakan'ın resimlerinin kapatılmasına üzerine bir soruyu yanıtlayan Vali Ümit, "Biz bu duvarlarda bulunan şahsiyetlerin isimlerini, resimlerini, sözlerini biliyoruz. Hepsi kamuoyumuz tarafından sevilen, sayılan, takdir edilen zevat. Dolayısıyla bu kişilere karşı hiç kimsenin bir art niyeti, antipatisi olamaz. Bazıları alındıysa eğer hepsi alınmak üzere bunlar sıradan başlanmıştır. Bir kısmı alınmış, öbürleri alınmamış, öbürleri de alınacaktır. Zaten bu konunun kararını verecek olan Karayolları yetkilileridir. Bundan sonra resmi olarak ilgili kişilere yazılar yazılacaktır. Onlar da gereğini yapacaktır. Mevzuat neyse, Karayolları mevzuatı neyi gerektiriyorsa onu yapacaklardır" dedi.

    Ümit, kara yollarının kenarlarında sürücülerin dikkatini çekecek herhangi bir tabela, reklam, isim, resim ve benzeri şeylerin ilgili kurumdan izin alınarak yapılması gerektiğini hatırlattı.

    Etiketler:
    Adnan Menderes, Turgut Özal, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Hüsamettin Cindoruk, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk, portre, Bolu Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü
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