Bursa Valisi Canbolat: Kimse 'Başkasıyla temas kurdum' demiyor

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kentteki seyriyle ilgili olarak "Küçük işletmelerde pozitif vaka çıkınca filyasyon hikayesi alınırken, yakın temaslıları beyan etmede eksiklik var. Kimse 'Başkasıyla temas kurdum' demiyor" ifadesini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da pozitif hasta sayısında artış olduğunu söyledi.

"Pandemi süreci artık sıkıntılı bir hale gelmeye başladı. Vaka sayıları artıyor, tabii Bursa’da da artıyor. Bunu tespit etmeye yönelik çalışmalarımız var. Fakat gördüğümüz kadarıyla vaka artıyor, aile içerisindeki bulaşma oranları artıyor" diyen Canbolat, şöyle devam etti:

"İkinci gördüğümüz husussa, küçük işletmelerde pozitif vaka çıkınca filyasyon hikayesi alınırken, yakın temaslıları beyan etmede eksiklik var. Kimse 'Başkasıyla temas kurdum' demiyor. Dolayısıyla o gözden kaçınca bulaşma sayısı artıyor. Bütün vatandaşımızdan ricamız, bu temel 3 kurala uyacağız. Her zaman söylediğimiz gibi maske, mesafe ve temizlik. Bursalı bütün hemşehrilerimizden rica ediyoruz, biraz daha titiz ve hassas olalım."

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte alınan tedbirlerin daha üst seviyeye çıkarıldığını belirten Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı ise, ”Sayı olarak artışla, vakaya ya da hastaya dönüşme meselesi aynı değil. Dolayısıyla influenza dediğimiz grip virüsünün de işin içerisine girmesiyle bir miktar daha artış olabilir. Tabiî maske, mesafe ve hijyen konularındaki kuralları uygularsak, influenzadan da eş zamanlı korunmuş olacağız. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllardaki hızlı artış gören sayıyı bu sene yaşamamayı düşünüyoruz” ifadesini kullandı.