Bakan Dönmez: Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kişisel Twitter hesabında Fatih sondaj gemisine ait görüntüleri paylaşarak "Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kişisel Twitter hesabında Karadeniz'de sondaj faaliyetini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin görüntüsünü 'müjdeler olsun' etiketiyle paylaştı.

Dönmez, bu paylaşımına "Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" notunu düştü.

​