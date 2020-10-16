Bakan Dönmez: Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kişisel Twitter hesabında Karadeniz'de sondaj faaliyetini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin görüntüsünü 'müjdeler olsun' etiketiyle paylaştı.
Dönmez, bu paylaşımına "Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" notunu düştü.
Önce söktük. 💪— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 16, 2020
Sonra boğazı aştık. 🌊
Tekrar birleştirdik. 🛠
Kazdık. ⛏
Bulduk. 🤓#müjdelerolsun pic.twitter.com/G6WB559SVl
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)