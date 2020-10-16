Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. Haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını istedi.

Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet gösteren Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker'in 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Şeker'in 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.

Mahkeme ise Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.