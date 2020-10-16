Koronavirüsü yenen Kadın Halter Milli Takımlar Teknik Direktörü Ünlü: Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu

Konya'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Kadın Halter Milli Takımlar Teknik Direktörü Talat Ünlü, "Ömrümün büyük bölümü ağırlık kaldırarak geçti. Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu. Böyle bir şey yaşamadım" dedi.

Yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olarak geçirdiği kalp krizleri nedeniyle bir süre hastanede yoğun bakımda kalan Kadın Halter Milli Takımlar Teknik Direktörü Talat Ünlü, zorlu tedavi sürecini anlattı.

Konya'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) Bayanlar Halter Milli Takımı'nı olimpiyatlara hazırlayan Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedavi sürecinde kalp krizleri geçirdiğini söyledi.

Ünlü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Katıldığım bir törenden üç gün sonra kalp krizi geçirdim. Aynı gün içerisinde iki kalp krizi daha geçirdim. Kalbimle ilgili de bir sıkıntım varmış. Nefes alıp vermede zaman zaman güçlükler çekiyordum ancak doktorum, 'Kovid-19'un bu krizi tetiklediği ve pıhtı attığını, bunun sonucunda da kalp krizi geçirdiğimi' söyledi. Ağır, şiddetli bir kalp krizi geçirdim. O kadar dikkat etmeme ve korunmuş olmama rağmen demek ki bir yerde hata yaptım. Allah göstermesin, herkesin başına gelebiliyor."

'Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu'

Yoğun bakımda ateşlendiğini, bunun üzerine yapılan testin pozitif çıktığını anlatan Ünlü şunları kaydetti:

"Ömrümün büyük bölümü ağırlık kaldırarak geçti. Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu. Yıllarca spor yaptım, halter kaldırdım. O kadar öğrenci yetiştirdim. Ancak böyle bir şey yaşamadım. En üzücü tarafı ise şu; bu hastalığa genellikle suçu, günahı olmayan ve hijyen kurallarına dikkat eden insanlar yakalanıyor. Sorumluluk sahibi olmak ve 'Diğer insanlara zarar verebilirim.' endişesiyle hareket etmek lazım. Biz aylar sonra spor salonumuzu açtık. Burada hijyen kurallarına, mesafeye uyarak çocuklarımızı çalıştırıyoruz. Antrenman salonunda her sporcu arasında neredeyse 4 metre mesafe var. Bu kadar dikkat edip önlem alıyorsak insanların da daha dikkatli olması gerekiyor."

Vatandaşların, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer yetkililerin uyarılarını dikkate alması gerektiğini dile getiren Ünlü, herkesin üzerine düşeni yapması halinde bu salgından kısa sürede kurtulabileceklerini söyledi.

2024 olimpiyatları hedefi

Sportif faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ünlü, yaklaşık 25 yıldır antrenörlük yaptığını ve yüzlerce halter sporcusu yetiştirdiğini anlattı.

Hedeflerinin 2024'te yapılacak olimpiyatlara sporcu ya da sporcuları sokmak olduğunu ifade eden Ünlü, "Antrenörlük yaptığım dönemin yaklaşık 13 yılında bayanlardan sorumlu oldum. Şu an 20 öğrencim var. Bunlardan bir tanesi bile olimpiyatlara katılmaya hak kazansa büyük başarı. Çünkü olimpiyatlar dünyanın en büyük spor organizasyonu. Buradaki hedefimiz 2024'te yapılacak olimpiyatlar" diye konuştu.