Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi. Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan heyetler arası görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

Heyetler arası görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Ukrayna'dan ilgili bakanlar da yer aldı.

İki lider, görüşme sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, görüşmeyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Sayın Zelenskiy'i Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bugün gerek ikili, gerekse heyetler arası, ardından dar kapsamlı yaptığımız görüşmelerle Türkiye Ukrayna arasında önemli adımları az önce attığımız imza ile gerçekleştirdik . Türkiye ve Ukrayna arasında önemli adımlar atıyoruz. Salgın başlamadan hemen önce Şubat ayında Kiev'i ziyaret etmiştim.

. Türkiye ve Ukrayna arasında önemli adımlar atıyoruz. Salgın başlamadan hemen önce Şubat ayında Kiev'i ziyaret etmiştim. Arayı fazla açmadan sayın Zelenkiy'le bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki güçlü irademizin bir tezahürüdür. İmzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır . Bugün değerli dostumla yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerimizdeki konuları etraflıca gündeme aldık. İşbirliğimiz savunma sanayinden, turizmden sağlık turizmine geniş yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme konusunda sayın Zelenki'yle hemfikiriz.

. Bugün değerli dostumla yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerimizdeki konuları etraflıca gündeme aldık. İşbirliğimiz savunma sanayinden, turizmden sağlık turizmine geniş yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme konusunda sayın Zelenki'yle hemfikiriz. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukrayna misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve Ukraynalı misafirlerimizin güvenli turizm girişimimiz kapsamında aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor. Özellikle terör örgütleri ile mücadelede eşgüdümde hemfikiriz. "

Zelenskiy de şunları söyledi: