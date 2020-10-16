Bir süredir mide kanseri tedavisi gören AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Kalın, "Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun.

Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi.

Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 16, 2020

Bir süredir mide kanseri tedavisi gören Esayan, yaşadığı süreci köşe yazarlığını üstlendiği Akşam gazetesinde şöyle anlatmıştı:

"Tabii ki bu bir süreç; kesin bir şey söylemek mümkün değil. Yaşamaya devam edecek ve tevekkülü elden bırakmayacağız. Olgunluğu abartarak okuyanların sinirlerini bozmak istemem; tabii ki önce dünyam başıma yıkılır gibi oldu. Bunlar son derece insani tepkiler… Ancak bu durumu hızlıca üzerimden sıyırıp atarak yapılması gerekenlere odaklandım. Hani Thomas More idam edilmeden hemen önce kızına ' Üzülme kızım, insanın kellesinin uçmasıyla başına kötü bir şey gelmez ' demiş ya, hastalığın ve ölüm riskinin beni tozlaştırmasına izin vermemeye çalıştım.

' demiş ya, hastalığın ve ölüm riskinin beni tozlaştırmasına izin vermemeye çalıştım. Tabii böyle durumlarda aile çok önemli. Ben de bu konuda şanslıyım. Bu vesileyle kız kardeşim, ablam, kız arkadaşım ve dostlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Onlar hem benim için üzüldüler, hem bana baktılar, hem de birçok angarya ile uğraştılar. Sayısız mesaj, telefon aldım, alıyorum. Herkese çok minnettarım. Her şerde bir hayır vardır. Ben de onu bulmaya çalışacağım."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gördüğü tedavi nedeniyle 9 Şubat'ta Esayan'ı evinde ziyaret etmişti.

Sayın Cumhurbaşkanımıza teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. Onur duyduk. https://t.co/ZXwXmuq9PF — Markar Esayan (@markaresayan) February 9, 2020

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