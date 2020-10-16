Musa Orhan'ın tutuklu yargılanması talebine ret

Batman'da yaşamını yitiren İpek Er'in, geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği Musa Orhan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması gerçekleşti. Davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Batman'da intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Musa Orhan'ın, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Susma hakkını kullandı

Musa Orhan duruşmaya, Ankara'dan SEBGİS sistemiyle katılırken, İpek Er'in annesi Hakime Kılınç, babası Fuat Er ve avukatları da hazır bulundu. Tutuksuz sanık Orhan, duruşmada savunma yapmayıp, susma hakkını kullandı.

Duruşmaya HDP, İHD ve bölge baroları müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan'ın tutuklanma talebi ile dernekler, HDP ve bölge barolarının müdahil olma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 25 Şubat 2021 tarihine erteledi.