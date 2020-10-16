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    Fahrettin Koca

    Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli'deki artış tüm Türkiye için risk

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010161043043691-fahrettin-koca-koronavirus-yuz-yuze-egitim-istanbul-bursa-artis-turkiye-icin-risk/

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul, Bursa, Kocaeli, Denizli, Kahramanmaraş'taki artış elbette bütün Türkiye için bir risk" dedi. Koca, yüz yüze eğitimle ilgili olarak, "Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime hızla geçmekten yanayız" açıklamasında bulundu.

    Koca, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Türkiye genelindeki koronavirüs vakalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca açıklamalarında tedbire dikkat çekerken, "Maskenin koruyuculuğu yüzde 90'ana ulaştığı kadar bilinmektedir. Bugünden itibaren bu tavizlerin riski artmaktadır. Lütfen evinizin dışındaki ortamlarda maske takmayı ihmal etmeyin" diye konuştu.

    İstanbul, Bursa, Kocaeli, Denizli, Kahramanmaraş'taki artışın bütün Türkiye için bir risk olduğunu söyleyen Koca, yüz yüze eğitime ilişkin ise "Açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız" ifadelerini kullandı. 

    Koca, 'Vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle yeni tedbirler alınacak mı?' sorusuna ise "Şu dönemde alınan tedbirlere ilave yeni bir tedbir düşünmüyoruz. Bu, hiç olmayacağı anlamına gelmez" şeklinde cevap verdi.

    Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: 

    Yaza nispetle oldukça riski olan sonbahar aylarına girdik. Önümüz kış. Artık vaktimizin çoğu kapalı alanlarda geçecek. Sonbahar ve Kış koronavirüs için fırsat ayları olacak. Koronavirüs bir de girip üzerinden yayılırsa salgınla mücadele etmek zorlaşır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz. 

    - Koronavirüs bir de grip üzerinden yayılırsa baş etmek zorlaşır. 

    'Dünyada koronavirüs vaka sayısı 39 milyona ulaştı'

    - Tüm dünyada hayatı tanınmaz hale sokan salgın geçen yılın Aralık ayında başlamıştı. Artık nerede başladığının anlamı yok. Eldeki bilgilere göre virüs bugüne denk en az 39 milyon kişiye bulaştı. Bunu unutmayın bu sayı en başta 1'di. 1 sayısı 39 milyona ulaştı. Bulaşma riski açısından baktığımızda tüm dünyada aktif vaka sayısı geçmiş aylara kıyasla kat kat fazladır. 15 Ekim'de tüm dünyada günlük vaka 429 bin 122'dir. Tahmini dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir. İnsanlıkta koronavirüse karşı önemli başarılar elde etti. Her şeyden önce virüsün nasıl bulaştığı, alınması gereken önlemleri çok iyi biliyoruz. Radikal çözüme maalesef zaman var. Bu zaman boyunca virüse geçit vermemeliyiz. Bulaşma solunum yoluyla olduğu için maske vazgeçilmez bir tedbirdir.

    Maskenin koruyuculuğu yüzde 90'ana ulaştığı kadar bilinmektedir. Bugünden itibaren bu tavizlerin riski artmaktadır. Lütfen evinizin dışındaki ortamlarda maske takmayı ihmal etmeyin. Sizin için bir risk rehberi olan HES uygulamasından mutlaka yararlanın. Maalesef Doğu'da HES uygulamasına ilgi düşük. 

    -Kalabalık mekanlar dışında işyerleri dikkat edilmesi gereken ortamlardır. İş ortamın kimsenin taşıyıcı olmama ihtimali yoktur. Sosyal mesafe virüse karşı ikinci tedbirdir. Aramızdaki mesafe ne kadar azalırsa virüs solunum yolu vasıtasıyla o kadar kolay bulaşmaktadır.  El temizliği 3. tedbirimizdir. Bu konuda alışkanlığımızın ötesinde titizlik göstermeliyiz.  Aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor.

    'DSÖ'nün endişesi boşuna değil'

    - DSÖ direktörü dün Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranlarının Nisan ayına göre 5 kat artabileceğini söyledi. DSÖ'nün endişesi boşuna değil. Ülke ülke baktığımızda umut kırıcı bir tablo var. Bazı ülkelerde kısıtlamalar geldi. Bazılarında katı kurallar konuldu.

    İstanbul, Bursa, Kocaeli, Denizli, Kahramanmaraş'taki artış elbette bütün Türkiye için bir risk.

    - Erzurum'da vaka ve poliklinik sayılarında 1 ay öncesine göre yüzde 60 düşüş görüyoruz. Vakalarımız yaklaşık üçte bire indi. Yoğun bakım oranı yüzde 42, solunum cihazı oranı yüzde 27. Ağrı'da vaka sayılarında yüzde 75 oranında, Bingöl'de yarı yarıya düşüşlerimiz mevcut. Bingöl'de yatak doluluk oranımız yüzde 27. Ardahan'da son dönemde geç en aya göre yarı yarıya azalma yaşandı. Ancak son iki günde az da olsa artış görüyoruz. Ardahan'da yatak doluluk oranı yüzde 53, yoğun bakım ise yüzde 73.

    - Erzincan'da vaka sayımız yüzde 65 oranında düştü. Yatak doluluk oranı yüzde 47, yoğun bakım yüzde 63. Iğdır'da vaka saysında yarı yarıya düşüşten söz ediyoruz. Kars'ta yüzde 25, Tunceli'de yüzde 40 azalma görüyoruz. Tunceli'de yatak doluluk yüzde 25'dir. Bugün değerlendirmelerini yaptığımız illerin tümünde vaka sayılarında azalma olduğunu ancak rehavete kapılmadan mücadelenin devam etmesi gerektiğini söylemek istiyorum

    Erzurum'da son 1 ayda filyasyon ekip sayısını 248'e çıkardık. Ağrı'da bu sayı 70. Ardahan'da 40. Bingöl'de 63 filyasyon ekibimizi sahada görev yapıyor. Erzincan'da 60, Iğdır'da 30, Kars'a 72, Tunceli'de ise filyasyon ekibimizin sayısı 40.

    - Yaklaşık 1 ay önce Türkiye genelinde yayılımcı bir durum vardı. 1 ay öncesine göre yayılımın önünü kestik.

    Soru-Cevap

    - (Yüz yüze eğitim) Yüz yüze eğitim ile ilgili açılan okullarda vaka sayısında bir artış olmadığını görüyoruz. Açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız. 

    - (Aşı çalışmaları) Dünyada faz 3 aşamasına gelmiş 6 aşı var. Bu aşılardan 2 tanesi gönüllü insanımıza yapılmasına başlandı. Biri Pfeizer'in, öbürü Çin aşısı, bir de Rusya'da faz 3 aşamasına gelen aşı var. Bununla ilgili faz 3 aşısı Türkiye'de yapmak istediklerini, ama dosyada tam tamamlanmadığını gördüğümüz için, tamamlanırsa önümüzdeki haftalar başlanabileceğini ifade etmek istiyorum. Aşıların bölgesel ve insandan insana farklı etki gösterebileceği, bizim insanımızda aşının gösterdiği etkiyi görmek istediğimiz şartıyla izin verildi. En geç 1-1.5 ay içerisinde bu aşıların sonuçlarını bilebilmiş olacağız. Bu firmalarla yakın iş birliği içerisindeyiz. Koruyuculuğunu, bağışıklık durumunu görmüş ve tatmin olmuş olursak bu aşıları da temin ederek kullandırmayı düşünüyoruz. 

    - Bu yıl şu an faz 3 çalışması yapılan aşılardan eğer vatandaşımıza uygulananlardan bağışıklığı olumlu sonuçlanan olursa bu yıl içerisinde vatandaşımıza uygulama imkanımız olabilir. Muhtemelen aralık ayı olabilir. Öne çıkan başarılı olan çalışmaların önünü hızla açarak üretim safhasına getirmek istiyoruz. Bu aşılardan 4 tanesi mesafe almış durumda, 2 tanesi hayvan çalışması bitmiş durumda. Bir tanesinin de inaktif dediğimiz aşının da dolumu bitmiş oldu, yani üretimi ve dolumu da tamamlandı. Steril de çalışmaları uygulama öncesi steril olduğundan emin olmak gerekiyor. Dolayısıyla o safhadan geçmiş olması gerekiyor, 2 hafta gerekiyor. Bu arada gönüllülerin izolasyonu sağlanacak. Bu bittikten sonra gönüllülere uygulaması yapılmış, yani faz 1 çalışması başlamış olacak.

    - (Vaka sayıları) - Vatandaşımıza açıklamadığımız hiçbir bilgiyi Dünya Sağlık Örgütü'ne vermeyiz.

    - (Yeni kısıtlamalar olacak mı?) Şu dönemde alınan tedbirlere ilave yeni bir tedbir düşünmüyoruz. Bu, hiç olmayacağı anlamına gelmez. Daha önce Gaziantep, Diyarbakır, Urfa, Batman'da 6 hafta önce ciddi yükselişler olmuştu. Bu yükselişlerin olduğu dönemde aldığımız tedbirlerle üzerimize düşen hassasiyeti göstermeye devam ediyoruz. Ücretsiz ilaç verme çabası içerisindeyiz. Böyle olduğu için zatürre oranları her geçen gün düşüyor. Bu, ilaç uygulamalarının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Uygulanmamış olsaydı 5 kat daha fazla zatürre oranı çıkabilirdi. Vatandaşımız maske ve kalabalık ortamlara girmeme oranında hassasiyet gösterirse ilave tedbire gerek kalmaz. Herkes üzerine düşen sorumluluğun gereğini yaparsa sonuç alabileceğimizden eminiz. Artık virüsü tanıyoruz. Kış dönemine giridğimiz için viral enfeksiyonların daha da artacağını, influenzanın daha da artacağını biliyoruz. Güney Yarım Küre'de influenza neredeyse görülmeme noktasında. Maskenin, damlacık enfeksiyonuyla bulaşan bütün virüslerin üzerinde etkisi olduğunu belirten yayınlar var. Bunu söyleyerek aşının etkisini zayıflatmak istemiyorum. Ama etkili aşı çıkacak döneme kadar maskeyle birçok viral enfeksiyondan korunduğumuzu söylemek istiyorum. Herkes bu konuda hassasiyet gösterirse ilave tedbirler almadan bu dönemi atlatabiliriz. Avrupa'nın düştüğü duruma düşmeyiz.

    Etiketler:
    Yüz yüze eğitim, Denizli, Kahramanmaraş, Kocaeli, Bursa, İstanbul, yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüs tanı kiti, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs testi, Koronavirüs
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