Koca: Virüs grip üzerinden yayılırsa baş etmek zorlaşır

Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Oldukça riskli sonbahar aylarına girdik. Önümüz kış. Sonbahar ve kış koronavirüs için fırsat ayları olacak.

- Koronavirüs bir de grip üzerinden yayılırsa baş etmek zorlaşır.

- Tüm ülkelerde son 24 saatte tespit edilip bildirilen vaka sayısı 429 bin.

- Tahminlere göre dünyadaki vaka sayısı 70 milyonu geçmiş durumda.

- İş yerleri dikkat edilmesi gereken bir ortamdır. Herkes taşıyıcı gibi hareket etmeli, önlem almalıdır.

- İstanbul, Bursa, Kocaeli, Denizli, Kahramanmaraş'taki artış elbette bütün Türkiye için bir risk.

- Erzurum'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 42, Türkiye ortalamasının oldukça altında.

- Ardahan’da vaka sayılarında yarı yarıya azalma yaşandı. Ancak son 2 günde az da olsa artış var.