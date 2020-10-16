Koca: Virüs grip üzerinden yayılırsa baş etmek zorlaşır

Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Oldukça riskli sonbahar aylarına girdik. Önümüz kış. Sonbahar ve kış koronavirüs için fırsat ayları olacak.
- Koronavirüs bir de grip üzerinden yayılırsa baş etmek zorlaşır.
- Tüm ülkelerde son 24 saatte tespit edilip bildirilen vaka sayısı 429 bin.
- Tahminlere göre dünyadaki vaka sayısı 70 milyonu geçmiş durumda.
- İş yerleri dikkat edilmesi gereken bir ortamdır. Herkes taşıyıcı gibi hareket etmeli, önlem almalıdır.
- İstanbul, Bursa, Kocaeli, Denizli, Kahramanmaraş'taki artış elbette bütün Türkiye için bir risk.
- Erzurum'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 42, Türkiye ortalamasının oldukça altında.
- Ardahan’da vaka sayılarında yarı yarıya azalma yaşandı. Ancak son 2 günde az da olsa artış var.
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