Çakıcı, Ağar, Eken, Alan Bodrum'da bir araya geldi

Emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Albay Korkut Eken, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar birlikte görüldü.
Bodrum Yalıkavak Marina'da bir araya gelen dört ismin birlikte verdiği fotoğrafı, Çakıcı'nın yakın dostlarından Üzeyir Çakmaktaş, Twitter hesabından paylaştı.
Türk Devleti ilelebet varolsun diye her zorluk ve meşakkati gögüsleyen,zindan dahil bu uğurda en ağır bedelleri ödeyen kahramanlarımız:Alaattin Çakicı,Mehmet Ağar,Engin Alan,Korkut Eken.— Üzeyir ÇAKMAKTAŞ (@uzeyircakmaktas) October 16, 2020
Yalikavak Marina pic.twitter.com/lUcB4kZ0tX
Çakmaktaş, paylaşımında "Türk devleti ilelebet varolsun diye her zorluk ve meşakkati göğüsleyen, zindan dahil bu uğurda en ağır bedelleri ödeyen kahramanlarımız: Alaattin Çakicı, Mehmet Ağar, Engin Alan, Korkut Eken" ifadelerini kullandı.
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