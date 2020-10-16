Çakıcı, Ağar, Eken, Alan Bodrum'da bir araya geldi

Türk Devleti ilelebet varolsun diye her zorluk ve meşakkati gögüsleyen,zindan dahil bu uğurda en ağır bedelleri ödeyen kahramanlarımız:Alaattin Çakicı,Mehmet Ağar,Engin Alan,Korkut Eken.

Yalikavak Marina pic.twitter.com/lUcB4kZ0tX