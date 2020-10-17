Kalın, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'yla fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski Kırım Tatar Milli Meclisi lideri ve Ukraynalı milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye, Kırım Tatarlarının her zaman yanında olmaya devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Türkiye ziyaretinin gündem başlıklarından biri de Kırım oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından eski Kırım Tatar Milli Meclisi lideri ve Ukraynalı milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'yla fotoğrafını paylaştı.

Kalın, paylaşımında "Kırım Tatar davasının efsanevi lideri Mustafa Ağa büyüğümüz ile... Türkiye, Kırım Tatarlarının her zaman yanında olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kırım Tatar davasının efsanevi lideri Mustafa Ağa büyüğümüz ile...

Türkiye, Kırım Tatarlarının her zaman yanında olmaya devam edecek. pic.twitter.com/nTj3OBCHPB — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 16, 2020

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