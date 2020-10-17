CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan tarafından Gence ve Mingeçevir'e düzenlenen füze saldırılarını kınadı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum."
Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 16, 2020
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