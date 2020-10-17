Hükümet ve AK Parti'den Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen füze saldırılarına tepkiler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen füze saldırılarına tepki gösterdi. Kalın ile birlikte Adalet Bakanı Gül, AK Parti Sözcüsü Çelik ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da saldırıları kınayan paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'n Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen füze saldırılarını kınadı.

'Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır'

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor" dedi.

Kalın, "Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor.

Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 16, 2020

'Bu alçaklığı lanetliyorum'

Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de paylaşımında "Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak" diye kaydetti.

Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz.



Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak. 🇹🇷🇦🇿 — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 16, 2020

'Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Can Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz" dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Cumhurbaşkanımızın Azerbaycanlı kardeşlerimizin daima yanında olacağımıza dair iradesi ile 'tek millet iki devlet' olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin hukukunu savunacağız."

Cumhurbaşkanımızın #Azerbaycan’lı kardeşlerimizin daima yanında olacağımıza dair iradesi ile “tek millet iki devlet” olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin hukukunu savunacağız. #Gence — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 16, 2020

'Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır'

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuya ilişkin açıklamasında "Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan, Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır" diyen Oktay, "Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

2️⃣Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır.



Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz.



Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz.

🇹🇷🇦🇿 — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 16, 2020

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