Kalın'dan Ermenistan tarafından Gence ve Mingeçevir'e düzenlenen füze saldırılarına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen füze saldırılarına tepki gösterdi. Kalın ile birlikte Adalet Bakanı Gül ve AK Parti Sözcüsü Çelik de saldırıları kınayan paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'n Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınadı.

'Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır'

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor" dedi.

Kalın, "Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor.

Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 16, 2020

'Bu alçaklığı lanetliyorum'

Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de paylaşımında "Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak" diye kaydetti.

Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz.



Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak. 🇹🇷🇦🇿 — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 16, 2020

'Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Can Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz" dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Cumhurbaşkanımızın Azerbaycanlı kardeşlerimizin daima yanında olacağımıza dair iradesi ile 'tek millet iki devlet' olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin hukukunu savunacağız."