MSB: Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir'e yönelik saldırısına tepki göstererek, "Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir. Ermenistan Ordusu çok büyük çaresizlik içindedir ve her gün yeni bir insanlık suçu işlemektedir. Bu katliamlara rağmen susanlar da tarihin lekeli sayfalarında yerini alacaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2. Ermenistan Ordusu çok büyük çaresizlik içindedir ve her gün yeni bir insanlık suçu işlemektedir. Bu katliamlara rağmen susanlar da tarihin lekeli sayfalarında yerini alacaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/yq3GZu97oi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2020

​Ermenistan'ın gece saatlerinde Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine düzenlediği füze saldırılarında 13 sivil hayatını kaybetti, 45 sivil de yaralandı.