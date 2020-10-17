Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'ın Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına harekatı ele alındı.

Akar, Fuzuli'yi işgalden kurtaran ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan’ın iki SU-25'ini düşüren Azerbaycan Ordusu'nu kutladı.

Akar, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine yönelik füze saldırısı düzenlemesinin ardından 2'si çocuk 12 sivil ölmüş, 40 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırının ardından Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın iki SU-25'ini düşürdüğünü açıklamıştı.