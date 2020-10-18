İmamoğlu'ndan 'Nasıl başladı? / Nasıl bitti?' paylaşımı: 85 TL olan aylık öğrenci kartı 50 TL yaptık

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
Nasıl başladı? / Nasıl bitti?— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 17, 2020
📍 85 TL olan aylık öğrenci kartı 50 TL yaptık. pic.twitter.com/ZEtaAZOINc
'Nasıl başladı? / Nasıl bitti?' akımına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "85 TL olan aylık öğrenci kartı 50 TL yaptık" dedi.
İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
Nasıl başladı? / Nasıl bitti?— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 17, 2020
📍 85 TL olan aylık öğrenci kartı 50 TL yaptık. pic.twitter.com/ZEtaAZOINc
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)