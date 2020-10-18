Gözaltına alınan maden işçileri: Sonuçları ne olursa olsun, sorunlar çözülene kadar Soma'ya geri dönmeyeceğiz

Ankara'ya başlattıkları yürüyüş sırasında gözaltına alınan işçilerin sendikası Bağımsız Maden İş örgütlenme uzmanı Kamil Kartal, "Ermenek madenlerindeki koşullar 18. yüzyıldan kalma. Germinal romanındaki gibi koşullarda çalışıyor madenciler. Sonuçları ne olursa olsun, sorunlar çözülene kadar Soma'ya geri dönmeyeceğiz" dedi.

Soma'dan Ankara'ya yürümek isteyen yaklaşık 20 maden işçisi, bu sabah yine engellenmişti. Salihli'de sabaha karşı gözaltına alınan işçilerin bağlı olduğu sendika Bağımsız Maden İş, tazminat hakları yıllardır ödenmeyen işçilere dayanışma mesajı verirken, "Sonuçları ne olursa olsun, sorunlar çözülene kadar Soma'ya geri dönmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

T24'ün haberine göre, Emek ve Adalet Platformu'nun YouTube kanalında İşçilerin Sesi programında konuşan Bağımsız Maden İş örgütlenme uzmanı Kamil Kartal, Ankara'ya başlatılan yürüyüş ve grevdeki işçiler için şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsız Maden-İş'teki yetkililer bilfiil madenlerde yeraltında çalışan işçilerden oluşuyor. Yürüyüşümüzü ilk önce mezarlıkta engellemeye çalıştılar, ama biz ne olursa olsun sorunlar çözülene kadar direnişe devam ettik. Salihli'de önce tomalarla su sıktılar, sonra da hukuk dışı bir uygulama ile jandarmalar tarafından gözaltına alındık. Soma katliamından önce de bu tazminat sorunu vardı, katliamla birlikte hak gaspları daha da arttı. 2018'de Bağımsız Maden-İş'in kurulmasıyla birlikte maden işçilerinde bir hareketlenme oldu. 4000 tazminat mağduru madencilerden 3100 arkadaşımız haklarını aldılar, fakat Ermenek'te ve Soma'da toplam 1000 küsur arkadaşımızın Uyar Madencilik'ten alacağı var. İşçilerin üzerinde tahakküm kurmuş sendikalara, devlete karşı mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Sonuçları ne olursa olsun, sorunlar çözülene kadar Soma'ya geri dönmeyeceğiz."