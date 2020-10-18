Kayıt
11:07 18 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Hamza İpek

    Felçle sonuçlanan 'okulda intihar' davasında MEB, istinafa başvurdu: ‘Bir anlık fevri davrandı, kusurumuz yok'

    © Fotoğraf : Hürriyet
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 110
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/1043048514_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_6b9f38abd5396a6dd74979281ccbf7b6.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010181043048517-felcle-sonuclanan-okulda-intihar-davasinda-meb-istinafa-basvurdu-bir-anlik-fevri-davrandi-kusurumuz/

    Kız arkadaşıyla öpüştüğü iddiasıyla okul müdürü tarafından azarlandığı için okulun balkonundan atlayıp felç kalan Hamza İpek’in davasında, 1.7 milyon TL’lik tazminat kararı için MEB, istinaf başvurusunda bulundu. Bakanlık başvurusunda, yaşanılan olayı ‘üzücü’ olarak nitelendirerek, “İdaremizin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır” dedi.

    Hatay’da 2015 yılında kız arkadaşıyla öpüştüğü iddia edilen Hamza İpek, okul müdürü tarafından odasına çağırılıp azarlanmıştı. İpek, daha sonra okulun balkonundan atlayıp felç kalmıştı. Yaşanan olayla ilgili Hatay 1. İdare Mahkemesi, okul yönetiminin kusurlu olduğu tespitini yaptı. Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenciye bir milyon 700 bin TL tazminat ödemesine karar vermişti. MEB söz konusu karar için 12 Ekim’de istinaf başvurusunda bulundu. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na yapılan başvuruda, idare mahkemesinin hükmettiği maddi ve manevi tazminat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürüldü.

    ‘Öğrencilerin yapabilecekleri yanlış davranışlara karşı önlem olarak değerlendirilmelidir’

    Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin aktardığına göre, bakanlık dava dilekçesinde özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

    “Burada Hamza İpek’in bizzat kendi iradesiyle bir anlık fevri hareketiyle üzücü olayın meydana geldiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında idaremiz çalışanlarının kusurlu olmadıkları tespit edilmiştir. Okul idaresince yapılan bu tür görüşmelerin öğrencilerin yapabilecekleri yanlış davranışlara karşı önlem almak için olacağı değerlendirilmelidir.

    Dava konusu olayın araştırıldığı incelendiği idaremiz müfettişlerince hazırlanmış iki rapor bulunmaktadır. İdaremiz müfettişlerince hazırlanan ilk raporda da idaremizin herhangi bir kusuru olmadığı tespit edilmiştir. Buna rağmen olaydan yaklaşık bir yıl sonra yeniden yapılan bir inceleme/soruşturma raporunun tek referans alınarak hizmet kusurunun tespit edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

    'Bir anlık duygu karmaşasıyla davrandı'

    Söz konusu olayda hizmet kusuruna neden oldukları düşünülen okul müdürü Ayşe Ersoy ve öğretmen Nevin Ayan’ın ifadelerine başvurulması ve davanın ihbar edilerek, davaya katılmalarının sağlanması gerekirdi. Davacı Hamza İpek’in kendi iradesiyle ve bir anlık duygu karmaşasıyla gerçekleştirmiş olduğu intihar eylemi ve bu olay neticesinde kalıcı sağlık problemleri yaşamasında idaremizin herhangi bir kusuru veya ihmali bulunmamaktadır.”

    Etiketler:
    Milli Eğitim Bakanlığı, Kusur, Tazminat, istinaf mahkemesi, Öpüşme
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması'nda üçüncülük kazanan ABD'li fotoğrafçı Dr. Igor Siwanowicz'in atlı su salyangozunun dili fotoğrafı
    2020 Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar
    Karikatür
    İkinci Rus Kovid-19 aşısı EpiVakKorona tescil edildi
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet