Diyarbakır Valiliği: Yasadışı yayın yapan 354 internet sitesi erişime kapatıldı

Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasına göre PKK propagandası yapılan siteler ile yasa dışı bahis sitesi olmak üzere 354 internet sitesi erişime kapatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 2 ayda internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi: "5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca 286'sı yasadışı bahis ve müstehcenlik ve 68'i PKK/KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası içerikli 354 web sitesi BTK'ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) bildirilmiş ve erişime engellenmesi kararı alınarak, siteler erişime kapattırıldı."