AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Işıklar yanıyor' paylaşımı büyük bir talihsizlik

Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" sosyal medya paylaşımını eleştirdi: "Bu tweet büyük bir talihsizlik. Hukuk diliyle konuşayım, attığı tweet hem usul hem de esas bakımından yanlıştır. AYM üyeliği trollükle beraber yürütülecek bir yer değildir."
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Başkent Kulisi' programında Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, şu açıklamalarda bulundu: "Bu tweet büyük bir talihsizlik. Hukuk diliyle konuşayım, attığı tweet hem usul hem de esas bakımından yanlıştır. AYM üyeliği trollükle beraber yürütülecek bir yer değildir. Usulen baktığınız zaman burada çok büyük bir yanlış olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca, böyle bir 'Işıklar yanıyor' sözünün ne anlama geldiğini, yakın tarihin en canlı tartışmalarından birisi olan ve Türkiye'de darbeleri çağrıştıran, askeri vesayetin, jüristokratik vesayetin çağrışımlarını yapan bir tweetin atılması esas bakımından yanlıştır. Eğer başka bir ülkede böyle bir tweet atılmış olsaydı buna belki bir şey denilmeyebilirdi ancak yakın zamana kadar Türkiye'de yüksek mahkemenin eliyle nasıl bir keskin jüristokrasi oluşturulduğunu yani yargıç egemenliği oluşturulduğunu biliyoruz."
Kurtulmuş, "Türkiye'nin taze hafızalarında yerini alan bu tarz birikim varken kalkıp 'Işıklar yanıyor' demek büyük bir cehalet diyemeyiz, böyle seviyedeki bir insan için büyük bir hukuksuzluktur ve fevkalade yanlıştır. Bunu yapmaması gerekiyordu" diye konuştu.
Muhalefet çevrelerinden, tweet atılırken, yerel mahkemenin AYM'nin verdiği bir karara uymaması ve atılan tweet üzerinden tartışmaların işin bu boyutunu örttüğü iddiasıyla ilgili soru üzerine Kurtulmuş, ikisinin birbirinden ayrı meseleler olduğunu söyledi: "Böyle bir tweet atılmamış olsaydı bu tartışma yapılmayacak mıydı? Dolayısıyla, ortada yanlış bir tavır var ve ona karşı olarak da demokrasi yanında yer alan insanların da tepki göstermesi kadar doğal bir şey olamaz. Muhalefet içinden de bu tweet'e tepki gösterenler oldu, ortak bir duruş sergilememiz gereken bir noktadır. Diğer mesele ise Türkiye'de yüksek yargının yeri sürekli tartışma olan bir meseledir. Bu anlamda geçmiş dönemlerde reformlar yapılmıştır. Mesela Devlet Güvenlik Mahkemeleri geçmiş dönemde var olan ve süper yetkilere sahip olan ayrıcalıklı mahkemelerdi. Bu mahkemeler sonradan kaldırıldı, bu önemli bir reformdur. Askeri ve sivil yargı, yargıda çift başlığı kaldırmak için kaldırıldı."
Kurtulmuş'un gündeme ilişkin diğer açıklamaları ise şöyle:
(Erken seçim tartışmaları) Şu anda Türkiye'de erken seçimi gerektirecek siyasal şartlar yoktur. Erken seçim, herhangi birisi, herhangi bir parti ya da partiler isteyebilir, ama bunun bir siyasal zemininin, rasyonalitesinin, bir takım gereklerinin olması lazım. Tabii bunun ikinci adımının olması gerekir, yani rasyonalitesi var, bunu parlamentoda sağlayacak bir aritmetiğin ortaya çıkması lazım. Ne rasyonalitesi vardır ne aritmetiği vardır, dolayısıyla erken seçim üzerinden bir tartışma yapmak beyhude bir çabadır. Açıkçası Türkiye'nin bu kadar zor sorunlarla boğuştuğu bir ortamda vakit kaybıdır diye düşünüyorum. Bunun da bizim gündemimizde olmadığını bir kez daha ifade etmek isterim.
(ABD'deki başkanlık seçimi) Amerika'da kim başkan olursa olsun, Türkiye bağımsız, kendi göbeğini kesen, ayakları üzerinde duran, güçlü bir bölgesel aktördür. Amerika'da 'Ahmet oldu, Mehmet oldu başkan' bizi ilgilendirmez, biz kendi programımıza, kendi işimize, kendi milli hedeflerimize bakarız. Bize ne Amerika'daki seçimlerden. Türkiye, Amerika'dan ya da falanca ülkeden söylenecek bir sözle idare edilecek bir ülke değildir. Hem dışarısının hem Türkiye'nin bunu görmesi lazım. Kim Amerika'da başkan seçilecekse ona karşı nasıl davranacağımızı hesap ederiz ve bunu planlarız. Türkiye olarak Amerikan seçimlerinde kimin kazanacağını belirlemek gibi ne haddimiz olabilir ne de böyle imkanımız olabilir. Onlar seçimlerini yapsın, bizim A planımız da B planımız da hazırdır.
(Suudi Arabistan'da Türk mallarının boykot edildiği iddiaları) Bazı ülkelerin Türkiye'yi boykot etmesine gülüp geçiyoruz. Önce onlar bağımsız bir ülke olarak durmasını öğrensinler. Öyle bir sihirli kürenin etrafında gelip el tutarak ağabeylerinden alacakları desturla ayakta durmaktan vazgeçsinler. Kendi halklarının asaleti üzerinde ayakta dursunlar.
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