AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Işıklar yanıyor' paylaşımı büyük bir talihsizlik

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Başkent Kulisi' programında Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, şu açıklamalarda bulundu: "Bu tweet büyük bir talihsizlik. Hukuk diliyle konuşayım, attığı tweet hem usul hem de esas bakımından yanlıştır. AYM üyeliği trollükle beraber yürütülecek bir yer değildir. Usulen baktığınız zaman burada çok büyük bir yanlış olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca, böyle bir 'Işıklar yanıyor' sözünün ne anlama geldiğini, yakın tarihin en canlı tartışmalarından birisi olan ve Türkiye'de darbeleri çağrıştıran, askeri vesayetin, jüristokratik vesayetin çağrışımlarını yapan bir tweetin atılması esas bakımından yanlıştır. Eğer başka bir ülkede böyle bir tweet atılmış olsaydı buna belki bir şey denilmeyebilirdi ancak yakın zamana kadar Türkiye'de yüksek mahkemenin eliyle nasıl bir keskin jüristokrasi oluşturulduğunu yani yargıç egemenliği oluşturulduğunu biliyoruz."

Kurtulmuş, "Türkiye'nin taze hafızalarında yerini alan bu tarz birikim varken kalkıp 'Işıklar yanıyor' demek büyük bir cehalet diyemeyiz, böyle seviyedeki bir insan için büyük bir hukuksuzluktur ve fevkalade yanlıştır. Bunu yapmaması gerekiyordu" diye konuştu.

Muhalefet çevrelerinden, tweet atılırken, yerel mahkemenin AYM'nin verdiği bir karara uymaması ve atılan tweet üzerinden tartışmaların işin bu boyutunu örttüğü iddiasıyla ilgili soru üzerine Kurtulmuş, ikisinin birbirinden ayrı meseleler olduğunu söyledi: "Böyle bir tweet atılmamış olsaydı bu tartışma yapılmayacak mıydı? Dolayısıyla, ortada yanlış bir tavır var ve ona karşı olarak da demokrasi yanında yer alan insanların da tepki göstermesi kadar doğal bir şey olamaz. Muhalefet içinden de bu tweet'e tepki gösterenler oldu, ortak bir duruş sergilememiz gereken bir noktadır. Diğer mesele ise Türkiye'de yüksek yargının yeri sürekli tartışma olan bir meseledir. Bu anlamda geçmiş dönemlerde reformlar yapılmıştır. Mesela Devlet Güvenlik Mahkemeleri geçmiş dönemde var olan ve süper yetkilere sahip olan ayrıcalıklı mahkemelerdi. Bu mahkemeler sonradan kaldırıldı, bu önemli bir reformdur. Askeri ve sivil yargı, yargıda çift başlığı kaldırmak için kaldırıldı."

Kurtulmuş'un gündeme ilişkin diğer açıklamaları ise şöyle: