Erdoğan: Hiçbir siyasi, ideolojik mülahaza kardeşliğimizden daha önemli değil

© Sputnik Azerbaycan, Ermenistan ordusunun sınırdaki ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu, Erivan yalanladı Ne deniyor? MİNSK üçlüsü; ABD, Rusya ve Fransa... Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı ciddi bir mücadelenin içerisindeler. Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Rusya, ABD ve Fransa, Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Rabbim yardımcılar olsun. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden kurtaracaklar. Bu gece ateşkes ilan edildi, Ermeniler yeniden bozdu. Tekrar saldırmaya başladılar. Batı ses çıkarıyor mu? Türkiye ses çıkardığı zaman 'Türkiye durmuyor' diyorlar. Biz hakkın yanında yer alacağız.