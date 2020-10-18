Erdoğan: Hiçbir siyasi, ideolojik mülahaza kardeşliğimizden daha önemli değil

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin #Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde konuşuyor https://t.co/BRtEdlLtdz— AA Canlı (@AACanli) October 18, 2020
- Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'Gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor.
- Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir.
- Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır. Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?© Fotoğraf : Twitter/Süleyman Soylu
- Dağda terörist olarak gezenin de şehirde siyasetçi sıfatıyla dolaşanın da medyada aydın sıfatıyla kalem sallayanın da hiçbirinin ne Şırnak için ne Türkiye için bir hayali vardır. Hepsi de iplerinin bağlı olduğu yerler nereye gidiyorsa oraya giderler.
- Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanları olduğu yerde, kazananlar başka coğrafyadan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım.
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- Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir.
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