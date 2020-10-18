Erdoğan: Yurtdışı patentli senaryolarla iktidara gelme planları boşa çıkacak

* Ülkemiz, 18 yılda yapılan sağlık yatırımlarının meyvesini sadece son 8 ayda toplamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin hazırlıksız yakalandığı sağlık krizini alnımızın akıyla yürüttük.

* Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur.

* Milletten yetki almayan hiçbir gücün milletin iradesine el uzatmasına asla müsaade etmeyiz. Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı gibi darbe heveslisi yapılara da yer yoktur. Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur.

* Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Şiddetle ülkemizin önünü kesme girişimleri nasıl başarısız olmuşsa yurtdışı patentli senaryolarla iktidara gelme planları da boşa çıkacak.