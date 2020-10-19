AK Partili Demiröz: 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borcu yapılandırılacak

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borçlarının yapılandırılacağını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıklamıştı. Demiröz ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, düzenlemenin kapsamı ile ilgili bilgi verdi.

Demiröz, “Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak” dedi.